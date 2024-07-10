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Новый премьер Британии не против, чтобы Украина била по РФ ракетами Storm Shadow

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 10 июля 2024, 11:31
Новый премьер Британии не против, чтобы Украина била по РФ ракетами Storm Shadow
КИР СТАРМЕР. ФОТО GETTY IMAGES

Новый глава правительства Британии Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России.

Источник: Стармер в ответ на вопрос Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос, Стармер согласился с тем, что способ использования переданных Британией ракет Storm Shadow является делом Украины.

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Таким образом Стармер подтвердил, что он будет продолжать политику предыдущего правительства Великобритании по использованию оружия дальнего радиуса действия в российско-украинской войне.

Ракеты, по его словам, должны "очевидно, использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом". Он добавил, что Storm Shadow должны быть использованы "в оборонительных целях".

"Но именно Украина должна решить, как их использовать в этих оборонительных целях", - сказал Стармер.

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Заявление Стармера перекликается со словами его предшественника Риши Сунака, который никогда прямо не заявлял, что разрешил Украине использовать Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, но указывал, что Киев сам решает, как их применять. Тогда Кремль назвал это "очень опасным заявлением".

Комментируя обстрел Россией "Охматдета", Стармер сказал, что это было "абсолютно шокирующее, ужасное нападение", которое создало "очень важный, хотя и трагический фон для этого саммита".

Напомним:

  • После визита в Киев в мае экс-министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по российской территории британским оружием.
  • Президент Владимир Зеленский, несмотря на сообщения об обратном, утверждал, что Великобритания не дала "100% разрешения" на применение ее ракет для ударов по целям в РФ.

Темы: ВеликобританияУкраинаоружие
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