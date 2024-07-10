У Києві чоловік впав зі "скляного" мосту
Середа, 10 липня 2024, 12:03
У Києві правоохоронці з'ясовують обставини смерті чоловіка, який упав із пішохідно-велосипедного "скляного" мосту і загинув.
Джерело: заступниця начальника відділу комунікацій київської поліції Анна Страшок в коментарі hromadske
Деталі: Обставини смерті та особу чоловіка також іще з’ясовують. Попередньо, загиблому було до 30 років.
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На місці подій перебувають працівники поліції. Там тривають слідчі дії.
Водночас місцеві Telegram-канали стверджують, що чоловік сам зістрибнув із мосту.