У Києві чоловік впав зі "скляного" мосту

У Києві правоохоронці з'ясовують обставини смерті чоловіка, який упав із пішохідно-велосипедного "скляного" мосту і загинув.

Джерело: заступниця начальника відділу комунікацій київської поліції Анна Страшок в коментарі hromadske

Деталі: Обставини смерті та особу чоловіка також іще з’ясовують. Попередньо, загиблому було до 30 років.

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На місці подій перебувають працівники поліції. Там тривають слідчі дії.

Водночас місцеві Telegram-канали стверджують, що чоловік сам зістрибнув із мосту.