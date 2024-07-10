В Киеве мужчина упал со "стеклянного" моста

В Киеве правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины, который упал с пешеходно-велосипедного "стеклянного" моста и погиб.

Источник: заместитель начальника отдела коммуникаций киевской полиции Анна Страшок в комментарии hromadske

Детали: Обстоятельства смерти и личность мужчины также еще выясняют. Предварительно, погибшему было до 30 лет.

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На месте событий находятся сотрудники полиции. Там продолжаются следственные действия.

В то же время местные Telegram-каналы утверждают, что мужчина сам спрыгнул с моста.