В Киеве мужчина упал со "стеклянного" моста
Среда, 10 июля 2024, 12:03
В Киеве правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины, который упал с пешеходно-велосипедного "стеклянного" моста и погиб.
Источник: заместитель начальника отдела коммуникаций киевской полиции Анна Страшок в комментарии hromadske
Детали: Обстоятельства смерти и личность мужчины также еще выясняют. Предварительно, погибшему было до 30 лет.
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На месте событий находятся сотрудники полиции. Там продолжаются следственные действия.
В то же время местные Telegram-каналы утверждают, что мужчина сам спрыгнул с моста.