Росія вдарила по Миколаївщині: загинув чоловік, серед поранених мер Вознесенська
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські війська вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ, у результаті атаки загинув чоловік та постраждало 8 людей.
Джерело: Віталій Кім, Повітряні сили, ДСНС
Пряма мова Кіма: "Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені. Деталі згодом".
Деталі: Раніше повітряники повідомляли про швидкісну ціль на Миколаївщині.
"Курс на Вознесенськ", — написали в ПС.
Оновлено о 19:11: Увечері Кім повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу загинув один чоловік. Вісім постраждалих, у всіх стан середньої важкості. Серед поранених міський голова Вознесенську.
Росія вдарила по цивільному об'єкту на Миколаївщині: загинув чоловік, серед поранених мер Вознесенська.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 10, 2024
Відео - ДСНС pic.twitter.com/uCh1AdiVaA