Росія вдарила по Миколаївщині: загинув чоловік, серед поранених мер Вознесенська

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські війська вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ, у результаті атаки загинув чоловік та постраждало 8 людей.

Джерело: Віталій Кім, Повітряні сили, ДСНС

Пряма мова Кіма: "Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені. Деталі згодом".

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Деталі: Раніше повітряники повідомляли про швидкісну ціль на Миколаївщині.

"Курс на Вознесенськ", — написали в ПС.

Оновлено о 19:11: Увечері Кім повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу загинув один чоловік. Вісім постраждалих, у всіх стан середньої важкості. Серед поранених міський голова Вознесенську.

ВІДЕО ДНЯ

Росія вдарила по цивільному об'єкту на Миколаївщині: загинув чоловік, серед поранених мер Вознесенська.

Відео - ДСНС pic.twitter.com/uCh1AdiVaA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 10, 2024