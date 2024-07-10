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Росія вдарила по Миколаївщині: загинув чоловік, серед поранених мер Вознесенська

Анастасія Проц, Тетяна ОлійникСереда, 10 липня 2024, 19:17
Росія вдарила по Миколаївщині: загинув чоловік, серед поранених мер Вознесенська
Фото - ДСНС Миколаївщини

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські війська вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ, у результаті атаки загинув чоловік та постраждало 8 людей.

Джерело: Віталій Кім, Повітряні сили, ДСНС

Пряма мова Кіма: "Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені. Деталі згодом".

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Деталі: Раніше повітряники повідомляли про швидкісну ціль на Миколаївщині. 

"Курс на Вознесенськ", — написали в ПС.

Оновлено о 19:11: Увечері Кім повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу загинув один чоловік. Вісім постраждалих, у всіх стан середньої важкості. Серед поранених міський голова Вознесенську.

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фото - дснс миколаївщини

Теми: Миколаївська областьвійнажертви
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