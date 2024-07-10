Россия ударила по Николаевщине: погиб мужчина, среди раненых мэр Вознесенска

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские войска ударили по гражданскому объекту в городе Вознесенск, в результате атаки погиб мужчина и пострадали 8 человек.

Источник: Виталий Ким, Воздушные силы, ГСЧС

Прямая речь Кима: "Посреди дня россияне ударили по гражданскому объекту в городе Вознесенск. Есть раненые. Детали позже".

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Детали: Ранее воздушники сообщали о скоростной цели на Николаевщине.

"Курс на Вознесенск", — написали в ПС.

Обновлено в 19:11: Вечером Ким сообщил, что в результате ракетных обстрелов погиб один человек. Восемь пострадавших, у всех состояние средней тяжести. Среди раненых городской голова Вознесенска.

ВИДЕО ДНЯ

Росія вдарила по цивільному об'єкту на Миколаївщині: загинув чоловік, серед поранених мер Вознесенська.

Відео - ДСНС pic.twitter.com/uCh1AdiVaA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 10, 2024