Норвегія передасть Україні шість літаків F-16, перші надійдуть вже цього року

Уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні шість винищувачів F-16, перші з них мають надійти протягом 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії

Деталі: Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що спроможність України оборонятися від ударів з повітря має вкрай важливу роль в боротьбі проти російської агресії.

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"Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати постачання літаків протягом 2024 року", – оголосив він.

Ще у 2023 році в Осло анонсували, що у рамках очолюваної Данією "літакової коаліції" передадуть Україні певну кількість F-16. Стьоре оголосив про це під час візиту в Україну на День незалежності.

Він зазначив, що у поєднанні з системами ППО західні винищувачі будуть вагомим внеском в оборону України від ударів з повітря.

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"Норвегія брала участь у підготовці українських пілотів у Данії з осені 2023 року і продовжить далі підтримувати навчання", – зазначив Стьоре.

В урядовому пресрелізі нагадали, що з появою в Україні перших західних винищувачів і збільшенням їхньої кількості постане питання також про достатню кількість озброєння для них та технічне обслуговування. Цим будуть займатися у рамках широкої міжнародної коаліції.

"До цієї роботи залучені Бельгія, Канада, Данія, Люксембург, Нідерланди, Польща, Румунія, Португалія, Швеція, Британія і Норвегія", – зазначили у комюніке.

Норвегія з 2021 року почала поступово знімати з озброєння F-16 у зв’язку з переходом на нові F-35. Тоді тридцять два винищувачі продали Румунії, а частина досі залишаються у Норвегії.

Нагадаємо: На початку липня оголосили, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

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