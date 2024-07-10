Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Норвегія передасть Україні шість літаків F-16, перші надійдуть вже цього року

Марія Ємець, Валентина РоманенкоСереда, 10 липня 2024, 15:55
Норвегія передасть Україні шість літаків F-16, перші надійдуть вже цього року
F-16, ілюстративне фото - Getty Images

Уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні шість винищувачів F-16, перші з них мають надійти протягом 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії

Деталі: Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що спроможність України оборонятися від ударів з повітря має вкрай важливу роль в боротьбі проти російської агресії.

Реклама:

"Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати постачання літаків протягом 2024 року", – оголосив він.

Ще у 2023 році в Осло анонсували, що у рамках очолюваної Данією "літакової коаліції" передадуть Україні певну кількість F-16. Стьоре оголосив про це під час візиту в Україну на День незалежності. 

Він зазначив, що у поєднанні з системами ППО західні винищувачі будуть вагомим внеском в оборону України від ударів з повітря.

ВІДЕО ДНЯ

"Норвегія брала участь у підготовці українських пілотів у Данії з осені 2023 року і продовжить далі підтримувати навчання", – зазначив Стьоре.

В урядовому пресрелізі нагадали, що з появою в Україні перших західних винищувачів і збільшенням їхньої кількості постане питання також про достатню кількість озброєння для них та технічне обслуговування. Цим будуть займатися у рамках широкої міжнародної коаліції.

"До цієї роботи залучені  Бельгія, Канада, Данія, Люксембург, Нідерланди, Польща, Румунія, Португалія, Швеція, Британія і Норвегія", – зазначили у комюніке. 

Норвегія з 2021 року почала поступово знімати з озброєння  F-16 у зв’язку з переходом на нові F-35. Тоді тридцять два винищувачі продали Румунії, а частина досі залишаються у Норвегії. 

Нагадаємо: На початку липня оголосили, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

Читайте також: Про F-16, "незворотний" шлях України до НАТО та переговори з РФ: новий міністр оборони Нідерландів

Теми: винищувачіНорвегіядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нардеп від ОПЗЖ постане перед судом за держзраду і колабораціонізм

Зеленський про можливі перестановки в Кабміні: Ми займаємося цим процесом

Зеленський розповів про очікування від влади республіканців у США

ООН прогнозує скорочення населення України до 15 млн у 2100 році: інститут демографії прокоментував

Орбан після поїздок до України і РФ розіслав лідерам ЄС свій "мирний план"

Майже половина українців вважають, що бути ухилянтом не соромно - опитування

Усі новини...
Втрати РФ за два місяці наступу на Харківщині становлять понад 90% – ОТУ "Харків"
Коаліція винищувачів запевнила, що F-16 будуть в Україні влітку
В Міноборони пояснили, для чого централізували друк повісток через "Оберіг"
Останні новини
17:29
Суддя вирішила закрити справу проти Трампа стосовно секретних документів
17:26
Росія з початку року зіткнулася з різким падінням експорту металів
17:15
Генштаб: На фронті відбулось 69 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку
17:10
В Україні за пів року виробництво металопрокату зросло на третину
17:05
Під Часовим Яром загинув артист "Дикого театру" Микола Ленок
17:01
футболТомас Мюллер завершив кар'єру у збірній Німеччини
16:34
У Британії чоловіка звинувачують у вбивстві літньої пари: тіла він залишив у валізах на мосту
16:32
фотоНе вніс відпочинок на Мальдівах і купівлю фірми: нардепа підозрюють у недостовірному декларуванні
16:30
У США вперше вакцинували азіатського слона проти вірусу герпесу
16:26
Україна виробляє найбільшу кількість САУ на місяць в Європі – Зеленський
Усі новини...
Реклама:
Реклама: