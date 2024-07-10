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Норвегия передаст Украине шесть самолетов F-16, первые поступят уже в этом году

Мария Емец, Валентина РоманенкоСреда, 10 июля 2024, 15:55
Норвегия передаст Украине шесть самолетов F-16, первые поступят уже в этом году
F-16, иллюстративное фото - Getty Images

Правительство Норвегии приняло решение передать Украине шесть истребителей F-16, первые из них должны поступить в течение 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии

Детали: Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре отметил, что способность Украины обороняться от ударов с воздуха играет крайне важную роль в борьбе против российской агрессии.

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"Норвегия решила передать Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки самолетов в течение 2024 года", – объявил он.

Еще в 2023 году в Осло анонсировали, что в рамках возглавляемой Данией "самолетной коалиции" передадут Украине определенное количество F-16, Стёре объявил об этом во время визита в Украину на День независимости.

Он отметил, что в сочетании с системами ПВО это будет весомым вкладом в оборону Украины от ударов с воздуха.

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"Норвегия участвовала в подготовке украинских пилотов в Дании с осени 2023 года и продолжит дальше поддерживать обучение", – отметил премьер.

В правительственном пресс-релизе напомнили, что с появлением в Украине первых западных истребителей и увеличением их количества встанет вопрос также о достаточном количестве вооружения для них и техническом обслуживании. Этим будут заниматься в рамках широкой международной коалиции.

"К этой работе привлечены Бельгия, Канада, Дания, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Португалия, Швеция, Великобритания и Норвегия", – отметили в коммюнике.

Норвегия с 2021 года начала постепенно снимать с вооружения F-16 в связи с переходом на новые F-35. Тогда тридцать два истребителя продали Румынии, а часть до сих пор остаются в Норвегии.

Напомним: В начале июля было объявлено, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

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Темы: истребителиНорвегияпомощь Украине
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