Зеленський перед самітом НАТО анонсував нові рішення щодо F-16 для України

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні заявив, що незабаром очікується рішення, щодо літаків F-16 для України.

Джерело: Зеленський у зверненні з Вашингтона, розміщеному у Telegram, "Європейська правда"

Деталі: Він зазначив, що вчора було рішення про ще п’ять Patriot і десятки інших систем ППО, сьогодні – рішення щодо літаків.

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"Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні. Буде, зокрема, вже дуже скоро рішення щодо F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні", – заявив Зеленський.

Також він анонсував і дві нові безпекові угоди.

"Там, в угодах, – підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту – наших воїнів, усіх наших людей, відбудови – усе це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно", – сказав він, не уточнивши про які країни йдеться.

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Зеленський також анонсував щонайменше десять перемовин із лідерами країн. "Сьогодні ж будуть зустрічі в Конгресі США – обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних", – зазначив він.

Як відомо, на вашингтонському саміті НАТО не очікується запрошення Україні приєднатись до Альянсу.

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