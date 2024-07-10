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Зеленский перед саммитом НАТО анонсировал новые решения по F-16 для Украины

Иванна Костина, Алена МазуренкоСреда, 10 июля 2024, 16:33
Зеленский перед саммитом НАТО анонсировал новые решения по F-16 для Украины
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что вскоре ожидается решение по самолетам F-16 для Украины.

Источник: Зеленский в обращении из Вашингтона, размещенном в Telegram, "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что вчера было решение о еще пяти Patriot и десятках других систем ПВО, сегодня – решение по самолетам.

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"Сегодня продолжаем работу в Вашингтоне. Будет, в частности, уже очень скоро решение по F-16. Увеличиваем количество самолетов, доступных Украине", – заявил Зеленский.

Также он анонсировал и два новых соглашения по безопасности.

"Там, в соглашениях, – поддержка санкций против России, поддержка нашего вступления в ЕС и НАТО, поддержка нашей защиты – наших воинов, всех наших людей, восстановления – все это мы учитываем в соглашениях по безопасности именно так, как нужно", – сказал он, не уточнив о каких странах идет речь.

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Зеленский также анонсировал не менее десяти переговоров с лидерами стран. "Сегодня же будут встречи в Конгрессе США – обе партии, обе палаты. Мы ценим американскую поддержку и будем сегодня говорить о том, как добавить нашему взаимодействию с Америкой еще больше хороших результатов – желательно дальнобойных и далеко идущих", – отметил он.

Как известно, на вашингтонском саммите НАТО не ожидается приглашение Украине присоединиться к Альянсу.

Напомним: 

Темы: ЗеленскийистребителиНАТО
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