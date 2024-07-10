У Львові від вибуху гранати загинув чоловік

Внаслідок вибуху гранати у Львові смертельні травми отримав 34-річний місцевий мешканець, інших постраждалих немає, в поліції припускають, що чоловік наклав на себе руки.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Повідомлення про вибух, що стався неподалік одного з багатоквартирних будинків на вулиці Пасічній, надійшло у поліцію близько 06:30. На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти, спеціалісти-вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

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Правоохоронці встановили особу загиблого - місцевого мешканця віком 34 роки, на тілі якого виявили численні осколкові поранення. Також попередньо встановлено, що травми чоловік отримав внаслідок вибуху гранати, ймовірно, Ф-1.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України та за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події та походження боєприпасу. Призначено експертизи.