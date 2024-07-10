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Во Львове от взрыва гранаты погиб мужчина

Валентина РоманенкоСреда, 10 июля 2024, 17:11
Во Львове от взрыва гранаты погиб мужчина
фото полиции

В результате взрыва гранаты во Львове смертельные травмы получил 34-летний местный житель, других пострадавших нет, в полиции предполагают, что мужчина покончил с собой.

Источник: Нацполиция

Детали: Сообщение о взрыве, который произошел недалеко от одного из многоквартирных домов на улице Пасечной, поступило в полицию около 06:30. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты, специалисты-взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины.

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Правоохранители установили личность погибшего - местного жителя в возрасте 34 года, на теле которого обнаружили многочисленные осколочные ранения. Также предварительно установлено, что травмы мужчина получил в результате взрыва гранаты, вероятно, Ф-1.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины и по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса. Назначены экспертизы.

Темы: Львовкриминалполиция
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