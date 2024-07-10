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Коаліція винищувачів запевнила, що F-16 будуть в Україні влітку

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 10 липня 2024, 17:09
Коаліція винищувачів запевнила, що F-16 будуть в Україні влітку
Винищувачі F-16. Фото: Getty Images

Лідери США, Данії та Нідерландів, які очолюють так звану Коаліцію винищувачів, підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа.

Джерело: Джо Байден, Метте Фредеріксен і Дік Схооф у своїй спільній заяві, поширеній Білим домом, пише "Європейська правда"

Деталі: Лідери нагадали, що Данія та Нідерланди за підтримки США зобов’язались передати Україні винищувачі F-16 американського виробництва.

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"Процес передання цих винищувачів вже триває, і вже влітку цього року Україна почне літати на нових винищувачах. Наразі ми не можемо надати додаткову інформацію з міркувань операційної безпеки", – йдеться в заяві.

Очільники "коаліції винищувачів" також подякували Бельгії та Норвегії за зобов'язання надати додаткові F-16, а іншим членам коаліції – за їхню підтримку.

Нагадаємо, на початку липня оголосили, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

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Теми: винищувачіУкраїнаЗахід
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