Коалиция истребителей заверила, что F-16 будут в Украине летом

Лидеры США, Дании и Нидерландов, которые возглавляют так называемую Коалицию истребителей, подтвердили, что Украина получит первые самолеты F-16 в течение лета.

Источник: Джо Байден, Метте Фредериксен и Дик Схооф в своем совместном заявлении, распространенном Белым домом, пишет "Европейская правда"

Детали: Лидеры напомнили, что Дания и Нидерланды при поддержке США обязались передать Украине истребители F-16 американского производства.

Реклама:

"Процесс передачи этих истребителей уже идет, и уже летом этого года Украина начнет летать на новых истребителях. Сейчас мы не можем предоставить дополнительную информацию из соображений операционной безопасности", – говорится в заявлении.

Руководители "коалиции истребителей" также поблагодарили Бельгию и Норвегию за обязательства предоставить дополнительные F-16, а других членов коалиции – за их поддержку.

Напомним, в начале июля объявили, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: О F-16, "необратимом" пути Украины в НАТО и переговорах с РФ: новый министр обороны Нидерландов.