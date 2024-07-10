Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Коалиция истребителей заверила, что F-16 будут в Украине летом

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 10 июля 2024, 17:09
Коалиция истребителей заверила, что F-16 будут в Украине летом
Истребители F-16. Фото: Getty Images

Лидеры США, Дании и Нидерландов, которые возглавляют так называемую Коалицию истребителей, подтвердили, что Украина получит первые самолеты F-16 в течение лета.

Источник: Джо Байден, Метте Фредериксен и Дик Схооф в своем совместном заявлении, распространенном Белым домом, пишет "Европейская правда"

Детали: Лидеры напомнили, что Дания и Нидерланды при поддержке США обязались передать Украине истребители F-16 американского производства.

Реклама:

"Процесс передачи этих истребителей уже идет, и уже летом этого года Украина начнет летать на новых истребителях. Сейчас мы не можем предоставить дополнительную информацию из соображений операционной безопасности", – говорится в заявлении.

Руководители "коалиции истребителей" также поблагодарили Бельгию и Норвегию за обязательства предоставить дополнительные F-16, а других членов коалиции – за их поддержку.

Напомним, в начале июля объявили, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: О F-16, "необратимом" пути Украины в НАТО и переговорах с РФ: новый министр обороны Нидерландов.

Темы: истребителиУкраинаЗапад
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило 4 уровня оказания домедицинской помощи военными

В воскресенье будут применять одну и две очереди отключений

фотоВ центре Киева снесли историческую Усадьбу Зеленских, полиция расследует

Зеленский и Трамп обсудили визит в Украину

фотоВ Польше разбился автобус с украинцами, пассажиры в больнице

Клименко об убийстве Фарион: "Стрелок готовился заблаговременно"

Все новости...
истребители
Украина надеется получить шесть F-16 летом и 20 до конца года - СМИ
Швеция может передать Украине истребители Gripen, когда та будет готова − глава МИД
Нидерланды дадут еще €300 млн на вооружение украинских F-16
Последние новости
21:00
Глава Европола заявила о всплеске организованной преступности в Европе
20:37
Минобороны утвердило 4 уровня оказания домедицинской помощи военными
20:19
Соратник Шольца против размещения американских "Томагавков" в Германии
20:03
ФАБ, FPV-дрон, КАБ: в субботу россияне продолжили обстрелы Донетчины – 4 раненых
19:48
США готовятся развернуть новые средства глушения российских и китайских спутников
19:32
Израиль нанес удары по портовому городу в Йемене
19:22
В США арестовали мужчину за угрозы убить Трампа и его кандидата в вице-президенты
19:17
В российской Анапе следом за Краснодаром жители вышли требовать электричества – СМИ
19:09
Посол назвал красные линии Украины в случае возобновления "зерновой сделки"
18:47
Экспорт нефти из России в Китай за первую половину 2024 года вырос на 5%
Все новости...
Реклама:
Реклама: