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Російські війська запускали "Шахеди" на територію України

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Четвер, 11 липня 2024, 00:46
Російські війська запускали Шахеди на територію України
Фото - Getty Images

Пізно ввечері 10 липня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 22:07 повідомили, що група "Шахедів" заходить з півдня північно-західним. 

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О 22:38 військові попередили, що ворожі БПЛА продовжують рух на Миколаївщині курсом на Кіровоградську та Одеську області та ще одну групу БпЛА в Криворізькій області курсом на захід.

О 23:25 повідомили про групу БПЛА на сході Вінницької області північно-західним курсом, групу на Одещині північним курсом та групу на Миколаївщині курсом на північний захід через Кіровоградську область.

О 23:54 попередили про можливу роботу ППО у Дніпропетровській області по ворожому БПЛА.

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Дослівно Повітряні сили о 00:46: ""Шахеди продовжують рух в Хмельницькій та Вінницькій областях. Курс західний".

1:46: "Група БПЛА курсують в Хмельницькій та Тернопільській областях. Курс західний".

Оновлено: Згідно з мапою повітряних тривог о 2:54 в областях України, яким загрожувала небезпека російських "Шахедів", скасували поітряну тривогу.

Теми: Шахедповітряна тривога
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