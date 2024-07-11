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Российские войска запускали "Шахеды" на территорию Украины

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 июля 2024, 00:46
Российские войска запускали Шахеды на территорию Украины
Фото - Getty Images

Поздним вечером 10 июля российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 22:07 сообщили, что группа "шахедов" заходит с юга северо-западным.

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В 22:38 военные предупредили, что вражеские БПЛА продолжают движение в Николаевской области курсом на Кировоградскую и Одесскую области и еще одну группу БПЛА в Криворожской области курсом на запад.

В 23:25 сообщили о группе БПЛА на востоке Винницкой области северо-западным курсом, группе в Одесской области северным курсом и группе на Николаевщине курсом на северо-запад через Кировоградскую область.

В 23:54 предупредили о возможной работе ПВО в Днепропетровской области по враждебному БПЛА.

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Дословно Воздушные силы в 00:46: ""Шахеды продолжают движение в Хмельницкой и Винницкой областях. Курс западный".

1:46: "Группа БПЛА курсируют в Хмельницкой и Тернопольской областях. Курс западный".

Обновлено: Согласно карте воздушных тревог в 2:54 в областях Украины, которым угрожала опасность российских "Шахедов", отменили воздушную тревогу.

Темы: Шахедвоздушная тревога
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