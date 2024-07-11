Российские войска запускали "Шахеды" на территорию Украины
Поздним вечером 10 июля российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 22:07 сообщили, что группа "шахедов" заходит с юга северо-западным.
В 22:38 военные предупредили, что вражеские БПЛА продолжают движение в Николаевской области курсом на Кировоградскую и Одесскую области и еще одну группу БПЛА в Криворожской области курсом на запад.
В 23:25 сообщили о группе БПЛА на востоке Винницкой области северо-западным курсом, группе в Одесской области северным курсом и группе на Николаевщине курсом на северо-запад через Кировоградскую область.
В 23:54 предупредили о возможной работе ПВО в Днепропетровской области по враждебному БПЛА.
Дословно Воздушные силы в 00:46: ""Шахеды продолжают движение в Хмельницкой и Винницкой областях. Курс западный".
1:46: "Группа БПЛА курсируют в Хмельницкой и Тернопольской областях. Курс западный".
Обновлено: Согласно карте воздушных тревог в 2:54 в областях Украины, которым угрожала опасность российских "Шахедов", отменили воздушную тревогу.