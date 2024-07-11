Ворог помітно активізувався на Торецькому і Сіверському напрямках – Генштаб

Кількість бойових зіткнень на фронті за минулу добу становить 121, ворог помітно активізувався на Торецькому і Сіверському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22.00 10.07.2024

Дослівно: "Загалом, від початку цієї доби (10 липня – ред.) відбулося 121 бойове зіткнення. Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог помітно активізувався на Торецькому і Сіверському напрямках".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог тричі проводив наступальні штурми неподалік Вовчанська та Глибокого. За даними Генштабу, в результаті російські загарбники зазнали невдачі.

На Куп’янському напрямку противник шість разів атакував українські позиції у районах Синьківки та Берестового. Усі атаки противника було успішно відбиті.

Протягом доби ворог наростив зусилля на Лиманському напрямку. Окупанти 10 липня атакували 14 разів неподалік Невського, Греківки та Макіївки. Сили оборони України відбили 10 атак, ще чотири – тривають.

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На Сіверському напрямку ворог активно наступав у районах Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Роздолівки та Виїмки. Оборонці української землі зупинили 12 атак росіян, ще один бій продовжується.

На Краматорському напрямку відбулося п’ять штурмових дій противника поблизу Григорівки, Іванівського та Часового Яру. Чотири атаки відбито, одна – триває.

На Торецькому напрямку росіяни 21 раз атакували неподалік Північного, Торецька та Нью-Йорка. Відбито 18 атак, три – ще тривають. За попередніми даними, втрати ворога складають понад 40 осіб особового складу, дві гаубиці та один автомобіль. Підрахунок триває.

Найбільшу активність російські загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, окупанти 41 раз намагалися вклинитися в українську оборону неподалік населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Карлівка, Новоолександрівка, Калинове, Юр’ївка, Новоселівка Перша та Євгенівка. П’ять боєзіткнень досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – у середу на цьому напрямку знешкодили 162 окупанти, 97 з них – безповоротно, знищені три ББМ "Тигр", один 120-мм міномет, чотири ворожих автомобілі та один БПЛА ZALA. Крім цього, пошкоджена ще одна ББМ "Тигр".

На Курахівському напрямку ворог вісім разів атакували українські позиції поблизу Красногорівки, Невельського, Дальнього та Парасковіївки. Українські воїни відбили шість атак противника, ще два бої продовжуються.

Противник зазнав невдачі на Времівському напрямку. Росіяни здійснили п’ять безуспішних наступальних дій неподалік Водяного та Урожайного.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках всі зусилля потіснити українські підрозділи із займаних позицій не мали успіху.