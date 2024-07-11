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Враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях – Генштаб

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 июля 2024, 00:34
Враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба

Количество боевых столкновений на фронте за минувшие сутки составляет 121, враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 10.07.2024

Дословно: "В общем, с начала этих суток (10 июля – ред.) произошло 121 боевое столкновение. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, также враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях".

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Детали: На Харьковском направлении враг трижды проводил наступательные штурмы неподалеку Волчанска и Глубокого. По данным Генштаба, в результате российские захватчики потерпели неудачу.

На Купянском направлении противник шесть раз атаковал украинские позиции в районах Синьковки и Берестового. Все атаки противника были успешно отбиты.

В течение суток враг нарастил усилия на Лиманском направлении. Оккупанты 10 июля атаковали 14 раз неподалеку Невского, Грековки и Макеевки. Силы обороны Украины отбили 10 атак, еще четыре – продолжаются.

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На Северском направлении враг активно наступал в районах Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Раздоловки и Выемки. Защитники украинской земли остановили 12 атак россиян, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении состоялось пять штурмовых действий противника вблизи Григорьевки, Ивановского и Часового Яра. Четыре атаки отбиты, одна - продолжается.

На Торецком направлении россияне 21 раз атаковали неподалеку от Северного, Торецка и Нью-Йорка. Отбито 18 атак, три – еще продолжаются. По предварительным данным, потери врага составляют более 40 человек личного состава, две гаубицы и один автомобиль. Подсчет продолжается.

Наибольшую активность российские захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала этих суток, оккупанты 41 раз пытались вклиниться в украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Карловка, Новоалександровка, Калиново, Юрьевка, Новоселовка Первая и Евгеновка. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери – в среду на этом направлении обезвредили 162 оккупанта, 97 из них - безвозвратно, уничтожены три ББМ "Тигр", один 120-мм миномет, четыре вражеских автомобиля и один БПЛА ZALA. Кроме этого, повреждена еще одна ББМ "Тигр".

На Кураховском направлении враг восемь раз атаковали украинские позиции вблизи Красногоровки, Невельского, Дальнего и Парасковиевки. Украинские воины отбили шесть атак противника, еще два боя продолжаются.

Противник потерпел неудачу на Времовском направлении. Россияне совершили пять безуспешных наступательных действий неподалеку Водяного и Урожайного.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях все усилия потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций не имели успеха.

Темы: Генштабвойна
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