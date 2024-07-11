Російське командування підтримує вседозволеність і не може контролювати підлеглих – ISW

Аналізуючи черговий воєнний злочин російських окупантів, експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що російське військове командування як підтримує вседозволеність щодо воєнних злочинів, так і не може "належним чином дисциплінувати війська і підтримувати порядок".

Джерело: ISW

Деталі: Військовослужбовці російського мотострілецького полку, який раніше був причетний до страти українських військовополонених наприкінці травня 2024 року, за повідомленнями, розстріляли двох українських військовополонених у тому ж районі на заході Запорізької області в червні 2024 року.

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В огляді зазначають, що українські джерела в соціальних мережах 10 липня поширили кадри, на яких російські військовослужбовці розстрілюють двох українських військовополонених на Запорізькому напрямку, та ідентифікували виконавців страти як військовослужбовців російського 70-го мотострілецького полку (42-га мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу).

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив 10 липня, що на відео чітко видно, як українські військовослужбовці складають зброю та діють за російськими наказами, і зазначив, що слідство встановило, що інцидент стався поблизу Роботиного в червні 2024 року.

У ISW наголошують, що страта військовополонених є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

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Разом з тим аналітики нагадують, що ГУР України раніше ідентифікувало чотирьох військовослужбовців російського 70-го мотострілецького полку, які стратили українських військовополонених поблизу Роботиного наприкінці травня 2024 року.

ISW вже оцінював, що російське військове командування підтримує культуру вседозволеності щодо воєнних злочинів, скоєних підлеглими на всій території бойових дій в Україні, особливо в Донецькій та Запорізькій областях.

Інститут також оцінив, що окремі командири тактичного рівня, ймовірно, дозволяють своїм підлеглим вчиняти такі звірства, зважаючи на поширеність і повторюваність цих воєнних злочинів у різних оперативних командуваннях.

В огляді підсумовують: "Той факт, що одна і та ж військова частина продовжує скоювати ці злочини, також свідчить про те, що російське вище командування не в змозі належним чином дисциплінувати війська і підтримувати порядок".

Ключові висновки ISW за 10 липня: