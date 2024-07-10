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Стало відомо про ще один розстріл окупантами полонених українських бійців

Валентина РоманенкоСереда, 10 липня 2024, 17:59
Стало відомо про ще один розстріл окупантами полонених українських бійців
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Офіс генпрокурора розслідуватиме черговий воєнний злочин російських окупантів: розстріл двох полонених українських бійців на Запорізькому напрямку.

Джерело: генпрокурор Андрій Костін у соцмережі Х

Деталі: За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

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Водночас відео з'явилося в соцмережах 10 липня.

Розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Пряма мова Костіна: "Країна-терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього — відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей.

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Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину".

Нагадаємо: Прокурори від кінця листопада 2023 року зафіксували зростання кількості розстрілів російськими окупантами українських військовополонених.

Теми: воєнні злочиниРосіяОфіс генпрокурора
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