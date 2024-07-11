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Кілька тисяч осіб уже записалися для участі в Українському легіоні в Польщі − Сікорський

Ірина Балачук, Андрій СинявськийЧетвер, 11 липня 2024, 08:16
Кілька тисяч осіб уже записалися для участі в Українському легіоні в Польщі − Сікорський
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Декілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні – новому добровольчому військовому підрозділі в Польщі, повідомив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: На заході NATO Public Forum у межах саміту Альянсу у Вашингтоні Сікорський розповів, що у Польщі починають готувати першу українську бригаду, яка складається з добровольців.

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Глава МЗС додав, що нині у Польщі проживає до мільйона українців обох статей і багато з них готові служити.

"І кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити й ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими", – зазначив Сікорський.

Він додав, що Польща займатиметься навчанням та екіпіруванням, щоб згодом добровольців відправити до України як підрозділ, але з правом повернення до Польщі після проходження ротації.

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На думку Сікорського, якби так вчинила кожна європейська країна, то "в України було б кілька бригад".

Передісторія:

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що анонсоване створення легіону з українців за кордоном, який тренуватимуть у Польщі, нібито вже викликало чималий інтерес, а Польща працює над тим, щоб залучити до підтримки проєкту інші європейські держави.
  • Польська сторона спробує переконувати партнерів, що це ще одна форма інвестицій у європейську безпеку і її варто підтримати.
  • На пресконференції з Дональдом Туском у Варшаві Володимир Зеленський оголосив, що безпекова угода з Польщею включає створення Українського легіону, до якого зможуть добровільно долучатися і проходити вишкіл українці за кордоном.
  • Також угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття російських ракет і дронів, що летять у бік території Польщі. 

Теми: ПольщаУкраїнавійна
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