Кілька тисяч осіб уже записалися для участі в Українському легіоні в Польщі − Сікорський
Декілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні – новому добровольчому військовому підрозділі в Польщі, повідомив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"
Деталі: На заході NATO Public Forum у межах саміту Альянсу у Вашингтоні Сікорський розповів, що у Польщі починають готувати першу українську бригаду, яка складається з добровольців.
Глава МЗС додав, що нині у Польщі проживає до мільйона українців обох статей і багато з них готові служити.
"І кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити й ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими", – зазначив Сікорський.
Він додав, що Польща займатиметься навчанням та екіпіруванням, щоб згодом добровольців відправити до України як підрозділ, але з правом повернення до Польщі після проходження ротації.
На думку Сікорського, якби так вчинила кожна європейська країна, то "в України було б кілька бригад".
Передісторія:
- Напередодні ЗМІ повідомили, що анонсоване створення легіону з українців за кордоном, який тренуватимуть у Польщі, нібито вже викликало чималий інтерес, а Польща працює над тим, щоб залучити до підтримки проєкту інші європейські держави.
- Польська сторона спробує переконувати партнерів, що це ще одна форма інвестицій у європейську безпеку і її варто підтримати.
- На пресконференції з Дональдом Туском у Варшаві Володимир Зеленський оголосив, що безпекова угода з Польщею включає створення Українського легіону, до якого зможуть добровільно долучатися і проходити вишкіл українці за кордоном.
- Також угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття російських ракет і дронів, що летять у бік території Польщі.