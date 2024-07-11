Несколько тысяч человек уже записались для участия в Украинском легионе в Польше − Сикорский

Несколько тысяч человек уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе − новом добровольческом военном подразделении в Польше, сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: На мероприятии NATO Public Forum в рамках саммита Альянса в Вашингтоне Сикорский рассказал, что в Польше начинают готовить первую украинскую бригаду, которая состоит из добровольцев.

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Глава МИД добавил, что сейчас в Польше проживает до миллиона украинцев обоих полов и многие из них готовы служить.

"И несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправленными в бой, не будучи должным образом обученными и экипированными", − отметил Сикорский.

Он добавил, что Польша будет заниматься обучением и экипировкой, чтобы впоследствии добровольцев отправить в Украину как подразделение, но с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.

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По мнению Сикорского, если бы так поступила каждая европейская страна, то "у Украины было бы несколько бригад".

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