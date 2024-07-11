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Несколько тысяч человек уже записались для участия в Украинском легионе в Польше − Сикорский

Ирина Балачук, Андрей СинявскийЧетверг, 11 июля 2024, 08:16
Несколько тысяч человек уже записались для участия в Украинском легионе в Польше − Сикорский
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Несколько тысяч человек уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе − новом добровольческом военном подразделении в Польше, сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: На мероприятии NATO Public Forum в рамках саммита Альянса в Вашингтоне Сикорский рассказал, что в Польше начинают готовить первую украинскую бригаду, которая состоит из добровольцев.

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Глава МИД добавил, что сейчас в Польше проживает до миллиона украинцев обоих полов и многие из них готовы служить.

"И несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправленными в бой, не будучи должным образом обученными и экипированными", − отметил Сикорский.

Он добавил, что Польша будет заниматься обучением и экипировкой, чтобы впоследствии добровольцев отправить в Украину как подразделение, но с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.

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По мнению Сикорского, если бы так поступила каждая европейская страна, то "у Украины было бы несколько бригад".

Предыстория:

  • Накануне СМИ сообщили, что анонсированное создание легиона из украинцев за рубежом, который будут тренировать в Польше, якобы уже вызвало немалый интерес, а Польша работает над тем, чтобы привлечь к поддержке проекта другие европейские государства.
  • Польская сторона попытается убеждать партнеров, что это еще одна форма инвестиций в европейскую безопасность и ее стоит поддержать.
  • На пресс-конференции с Дональдом Туском в Варшаве Владимир Зеленский объявил, что соглашение по безопасности с Польшей включает создание Украинского легиона, к которому смогут добровольно присоединяться и проходить обучение украинцы за рубежом.
  • Также соглашение с Польшей предусматривает разработку механизма сбивания российских ракет и дронов, летящих в сторону территории Польши.

Темы: ПольшаУкраинавойна
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