Несколько тысяч человек уже записались для участия в Украинском легионе в Польше − Сикорский
Несколько тысяч человек уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе − новом добровольческом военном подразделении в Польше, сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"
Детали: На мероприятии NATO Public Forum в рамках саммита Альянса в Вашингтоне Сикорский рассказал, что в Польше начинают готовить первую украинскую бригаду, которая состоит из добровольцев.
Глава МИД добавил, что сейчас в Польше проживает до миллиона украинцев обоих полов и многие из них готовы служить.
"И несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправленными в бой, не будучи должным образом обученными и экипированными", − отметил Сикорский.
Он добавил, что Польша будет заниматься обучением и экипировкой, чтобы впоследствии добровольцев отправить в Украину как подразделение, но с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.
По мнению Сикорского, если бы так поступила каждая европейская страна, то "у Украины было бы несколько бригад".
Предыстория:
- Накануне СМИ сообщили, что анонсированное создание легиона из украинцев за рубежом, который будут тренировать в Польше, якобы уже вызвало немалый интерес, а Польша работает над тем, чтобы привлечь к поддержке проекта другие европейские государства.
- Польская сторона попытается убеждать партнеров, что это еще одна форма инвестиций в европейскую безопасность и ее стоит поддержать.
- На пресс-конференции с Дональдом Туском в Варшаве Владимир Зеленский объявил, что соглашение по безопасности с Польшей включает создание Украинского легиона, к которому смогут добровольно присоединяться и проходить обучение украинцы за рубежом.
- Также соглашение с Польшей предусматривает разработку механизма сбивания российских ракет и дронов, летящих в сторону территории Польши.