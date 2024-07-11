Україна затримала на Дунаї і арештувала іноземне судно, яке заходило в окупований Крим

В акваторії порту Рені Одеської області затримали іноземне морське судно, яке незаконно вивозило агропродукцію через закриті морські порти окупованого Криму, на нього накладено арешт.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ

Дослівно ОГП: "Під час проходу через акваторію порту Рені судно "USKO MFU" було затримано та на підставі ухвали суду на нього накладено арешт.

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У ході проведення на судні обшуку вилучено суднову документацію, систему "AIS", комп'ютер, документацію, видану окупаційною адміністрацією Севастопольського морського торговельного порту.

Капітану судна "USKO MFU", громадянину Азербайджану, повідомлено про підозру у порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

фото огп

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та передачі заарештованого судна в управління АРМА".

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Деталі: За даними УП, судно "USKO MFU" під прапором Камеруну затримали минулого тижня.

фото огп

Як зазначають слідчі, у листопаді 2023 року "USKO MFU", у порушення законодавства України та норм міжнародного морського права, здійснило захід та вихід із закритого Україною порту в Севастополі. Там судно було завантажено понад трьома тисячами тон агропродукції, призначеної для турецької компанії.

Для приховування протиправної діяльності, перед заходом судна до порту Севастополя на ньому вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему "AIS", що є грубим порушенням вимог безпеки мореплавства.

В кінці травня 2024 року судно вдруге зайшло до закритого порту Севастополя з вимкненою системою AIS, де розвантажило вантаж із Туреччини. Надалі судно вийшло з порту, вказавши пункт призначення – Стамбул.

Проте, після увімкнення системи "AIS", 2 липня судно зайшло в один з портів Республіки Молдова.

Під час проходу через акваторію порту Рені представники української сторони затримали його.

В ОГП наголошують, що з 15 липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя.

Пряма мова генпрокурора Андрія Костіна: "Ми продовжуємо розслідування, у тому числі щодо, можливого факту вивозу з окупованого Криму на цьому судні зерна, ймовірно, українського походження.

Закликаю світову спільноту посилювати зусилля із протидії порушенням санкційного режиму, аби не дозволити країні-агресору й надалі отримувати ресурси для продовження своєї злочинної війни".