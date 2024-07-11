Украина задержала на Дунае и арестовала иностранное судно, заходившее в оккупированный Крым
В акватории порта Рени Одесской области задержали иностранное морское судно, которое незаконно вывозило агропродукцию через закрытые морские порты оккупированного Крыма, на него наложен арест.
Источник: Офис генпрокурора, СБУ
Дословно ОГП: "Во время прохода через акваторию порта Рени судно "USKO MFU" было задержано и на основании постановления суда на него наложен арест.
В ходе проведения на судне обыска изъята судовая документация, система "AIS", компьютер, документация, выданная оккупационной администрацией Севастопольского морского торгового порта.
Капитану судна "USKO MFU", гражданину Азербайджана, сообщено о подозрении в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и передачи арестованного судна в управление АРМА".
Детали: По данным УП, судно "USKO MFU" под флагом Камеруна задержали на прошлой неделе.
Как отмечают следователи, в ноябре 2023 года "USKO MFU", в нарушение законодательства Украины и норм международного морского права, осуществило заход и выход из закрытого Украиной порта в Севастополе. Там судно было загружено более тремя тысячами тонн агропродукции, предназначенной для турецкой компании.
Для сокрытия противоправной деятельности, перед заходом судна в порт Севастополя на нем выключали Автоматическую идентификационную систему "AIS", что является грубым нарушением требований безопасности мореплавания.
В конце мая 2024 года судно во второй раз зашло в закрытый порт Севастополя с выключенной системой AIS, где разгрузило груз из Турции. В дальнейшем судно вышло из порта, указав пункт назначения - Стамбул.
Однако, после включения системы "AIS", 2 июля судно зашло в один из портов Республики Молдова.
Во время прохода через акваторию порта Рени представители украинской стороны задержали его.
В ОГП подчеркивают, что с 15 июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя.
Прямая речь генпрокурора Андрея Костина: "Мы продолжаем расследование, в том числе относительно возможного факта вывоза из оккупированного Крыма на этом судне зерна, вероятно, украинского происхождения.
Призываю мировое сообщество усиливать усилия по противодействию нарушениям санкционного режима, чтобы не позволить стране-агрессору и в дальнейшем получать ресурсы для продолжения своей преступной войны".