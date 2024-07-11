Південна Корея першою у світі розгорне лазерну зброю, щоб боротися з дронами КНДР
Південна Корея у цьому році розгорне лазерну зброю для збивання північнокорейських безпілотників.
Джерело: Reuters
Деталі: Агентство із закупівель озброєнь (DAPA) повідомило, що Південна Корея стане першою в світі країною, яка розгорне і використовуватиме таку зброю у військових цілях.
Сеул назвав свою лазерну програму "проектом "Зоряні війни".
Лазерну зброю для ураження безпілотників південнокорейські військові розробили спільно з Hanwha Aerospace.
У заяві адміністрації програми оборонних закупівель повідомляють, що ця зброя є ефективною, тихою, непомітною і дешевою - $1,45 за постріл.
Дослівно DAPA: "Наша країна стає першою країною в світі, яка розгортає і експлуатує лазерну зброю, і можливості реагування наших військових на провокації Північної Кореї з використанням безпілотників будуть ще більше посилені".
Деталі: В DAPA назвали цю зброю такою, що змінює правила гри на полі бою в майбутньому. Якщо потужність цієї зброї збільшити так, щоб відповідати на загрози балістичних ракет і літаки більшого розміру.
Представник DAPA пояснив на брифінгу, що лазерна зброя збиває безпілотники, спалюючи променями світла двигуни або інше електричне обладнання безпілотників протягом 10-20 секунд.
Система була оцінена як придатна для ведення бойових дій у квітні минулого року після успішних випробувань бойовими стрільбами.
DAPA повідомило, що планує розробити вдосконалену версію зі збільшеною потужністю і дальністю дії.
Військові прагнуть посилити свої можливості реагування на малі БПЛА після того, як у грудні 2022 року п'ять північнокорейських безпілотників вторглися через міжкорейський кордон.