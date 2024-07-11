Південна Корея першою у світі розгорне лазерну зброю, щоб боротися з дронами КНДР

ПІВДЕННА КОРЕЯ НА МЕЖІ З КНДР, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Південна Корея у цьому році розгорне лазерну зброю для збивання північнокорейських безпілотників.

Джерело: Reuters

Деталі: Агентство із закупівель озброєнь (DAPA) повідомило, що Південна Корея стане першою в світі країною, яка розгорне і використовуватиме таку зброю у військових цілях.

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Сеул назвав свою лазерну програму "проектом "Зоряні війни".

Лазерну зброю для ураження безпілотників південнокорейські військові розробили спільно з Hanwha Aerospace.

У заяві адміністрації програми оборонних закупівель повідомляють, що ця зброя є ефективною, тихою, непомітною і дешевою - $1,45 за постріл.

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Дослівно DAPA: "Наша країна стає першою країною в світі, яка розгортає і експлуатує лазерну зброю, і можливості реагування наших військових на провокації Північної Кореї з використанням безпілотників будуть ще більше посилені".

Деталі: В DAPA назвали цю зброю такою, що змінює правила гри на полі бою в майбутньому. Якщо потужність цієї зброї збільшити так, щоб відповідати на загрози балістичних ракет і літаки більшого розміру.

Представник DAPA пояснив на брифінгу, що лазерна зброя збиває безпілотники, спалюючи променями світла двигуни або інше електричне обладнання безпілотників протягом 10-20 секунд.

Система була оцінена як придатна для ведення бойових дій у квітні минулого року після успішних випробувань бойовими стрільбами.

DAPA повідомило, що планує розробити вдосконалену версію зі збільшеною потужністю і дальністю дії.

Військові прагнуть посилити свої можливості реагування на малі БПЛА після того, як у грудні 2022 року п'ять північнокорейських безпілотників вторглися через міжкорейський кордон.