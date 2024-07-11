Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Южная Корея первой в мире развернет лазерное оружие, чтобы бороться с дронами КНДР

Алена МазуренкоЧетверг, 11 июля 2024, 11:50
Южная Корея первой в мире развернет лазерное оружие, чтобы бороться с дронами КНДР
ЮЖНАЯ КОРЕЯ НА ГРАНИЦЕ С КНДР, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Южная Корея в этом году развернет лазерное оружие для сбивания северокорейских беспилотников.

Источник: Reuters

Детали: Агентство по закупкам вооружений (DAPA) сообщило, что Южная Корея станет первой в мире страной, которая развернет и будет использовать такое оружие в военных целях.

Реклама:

Сеул назвал свою лазерную программу "проектом "Звездные войны".

Лазерное оружие для поражения беспилотников южнокорейские военные разработали совместно с Hanwha Aerospace.

В заявлении администрации программы оборонных закупок сообщается, что это оружие является эффективным, тихим, незаметным и дешевым - $1,45 за выстрел.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно DAPA: "Наша страна становится первой страной в мире, которая развертывает и эксплуатирует лазерное оружие, и возможности реагирования наших военных на провокации Северной Кореи с использованием беспилотников будут еще больше усилены".

Детали: В DAPA назвали это оружие таким, что меняет правила игры на поле боя в будущем. Если мощность этого оружия увеличить так, чтобы отвечать на угрозы баллистических ракет и самолеты большего размера.

Представитель DAPA объяснил на брифинге, что лазерное оружие сбивает беспилотники, сжигая лучами света двигатели или другое электрическое оборудование беспилотников в течение 10-20 секунд.

Система была оценена как пригодная для ведения боевых действий в апреле прошлого года после успешных испытаний боевыми стрельбами.

DAPA сообщило, что планирует разработать усовершенствованную версию с увеличенной мощностью и дальностью действия.

Военные стремятся усилить свои возможности реагирования на малые БПЛА после того, как в декабре 2022 года пять северокорейских беспилотников вторглись через межкорейскую границу.

Темы: КНДРЮжная Кореябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией − СМИ

Атака "Шахедов": на Киевщине упали обломки, повреждены здания, горела стерня

Байден назвал ошибкой выражение "попасть Трампу в яблочко" и объяснил свою риторику

Трамп определился с кандидатом в вице-президенты

Эксразведчика Червинского выпустят под залог в 9 млн

обновленоНардепу от "Слуг" сообщили о подозрении за взяточничество на ремонте инфраструктуры

Все новости...
КНДР
Из Северной Кореи в Россию впервые приедут элитные военные
Пентагон не видит, чтобы КНДР отправляла своих военных в Украину
КНДР заявила об успешных испытаниях ракеты со сверхбольшой боеголовкой
Последние новости
10:18
Дрон россиян атаковал ремонтную бригаду в Антоновке на Херсонщине: ранен работник
10:09
Мобилизация в Украине. Что изменится для военнообязанных с 17 июля
10:07
ФутболЛучший бомбардир сборной Франции объявил о завершении международной карьеры
10:01
Немецкая логистическая компания помогает подсанкционным производителям РФ с импортом
09:58
Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией − СМИ
09:28
Во Франции нападавший ножом ранил солдата, патрулировавшего Париж накануне Олимпиады
09:23
Атака "Шахедов": на Киевщине упали обломки, повреждены здания, горела стерня
09:21
Камала Харрис надеется на дебаты с избранным Трампом кандидатом в вице-президенты
09:19
видеоРоссияне утром ударили по рынку и бизнес-центру в Херсоне, есть разрушения – ОВА
09:16
Цены на нефть упали из-за беспокойства относительно спроса в Китае
Все новости...
Реклама:
Реклама: