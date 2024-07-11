Южная Корея первой в мире развернет лазерное оружие, чтобы бороться с дронами КНДР

Южная Корея в этом году развернет лазерное оружие для сбивания северокорейских беспилотников.

Источник: Reuters

Детали: Агентство по закупкам вооружений (DAPA) сообщило, что Южная Корея станет первой в мире страной, которая развернет и будет использовать такое оружие в военных целях.

Реклама:

Сеул назвал свою лазерную программу "проектом "Звездные войны".

Лазерное оружие для поражения беспилотников южнокорейские военные разработали совместно с Hanwha Aerospace.

В заявлении администрации программы оборонных закупок сообщается, что это оружие является эффективным, тихим, незаметным и дешевым - $1,45 за выстрел.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно DAPA: "Наша страна становится первой страной в мире, которая развертывает и эксплуатирует лазерное оружие, и возможности реагирования наших военных на провокации Северной Кореи с использованием беспилотников будут еще больше усилены".

Детали: В DAPA назвали это оружие таким, что меняет правила игры на поле боя в будущем. Если мощность этого оружия увеличить так, чтобы отвечать на угрозы баллистических ракет и самолеты большего размера.

Представитель DAPA объяснил на брифинге, что лазерное оружие сбивает беспилотники, сжигая лучами света двигатели или другое электрическое оборудование беспилотников в течение 10-20 секунд.

Система была оценена как пригодная для ведения боевых действий в апреле прошлого года после успешных испытаний боевыми стрельбами.

DAPA сообщило, что планирует разработать усовершенствованную версию с увеличенной мощностью и дальностью действия.

Военные стремятся усилить свои возможности реагирования на малые БПЛА после того, как в декабре 2022 года пять северокорейских беспилотников вторглись через межкорейскую границу.