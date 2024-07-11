Южная Корея первой в мире развернет лазерное оружие, чтобы бороться с дронами КНДР
Южная Корея в этом году развернет лазерное оружие для сбивания северокорейских беспилотников.
Источник: Reuters
Детали: Агентство по закупкам вооружений (DAPA) сообщило, что Южная Корея станет первой в мире страной, которая развернет и будет использовать такое оружие в военных целях.
Сеул назвал свою лазерную программу "проектом "Звездные войны".
Лазерное оружие для поражения беспилотников южнокорейские военные разработали совместно с Hanwha Aerospace.
В заявлении администрации программы оборонных закупок сообщается, что это оружие является эффективным, тихим, незаметным и дешевым - $1,45 за выстрел.
Дословно DAPA: "Наша страна становится первой страной в мире, которая развертывает и эксплуатирует лазерное оружие, и возможности реагирования наших военных на провокации Северной Кореи с использованием беспилотников будут еще больше усилены".
Детали: В DAPA назвали это оружие таким, что меняет правила игры на поле боя в будущем. Если мощность этого оружия увеличить так, чтобы отвечать на угрозы баллистических ракет и самолеты большего размера.
Представитель DAPA объяснил на брифинге, что лазерное оружие сбивает беспилотники, сжигая лучами света двигатели или другое электрическое оборудование беспилотников в течение 10-20 секунд.
Система была оценена как пригодная для ведения боевых действий в апреле прошлого года после успешных испытаний боевыми стрельбами.
DAPA сообщило, что планирует разработать усовершенствованную версию с увеличенной мощностью и дальностью действия.
Военные стремятся усилить свои возможности реагирования на малые БПЛА после того, как в декабре 2022 года пять северокорейских беспилотников вторглись через межкорейскую границу.