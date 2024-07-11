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Швеція може передати Україні винищувачі Gripen, коли та буде готова − глава МЗС

Ірина Балачук, Андрій СинявськийЧетвер, 11 липня 2024, 12:07
Швеція може передати Україні винищувачі Gripen, коли та буде готова − глава МЗС
Винищувач Gripen. Фото GettyImages

Швеція готова у майбутньому передати Україні винищувачі Gripen, заявив міністр закордонних справ країни Тобіас Більстрьом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю міністра "Голосу Америки"

Деталі: За словами Більстрьома, Стокгольм раніше призупинив поставку літаків Києву через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто важко. Адже мова йде не лише про те, щоб отримати літаки й підготувати пілотів, йдеться про впровадження двох складних систем, що одночасно робити було би занадто складно.

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Пряма мова Більстрьома: "Але це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F-16 буде завершена. Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції".

Деталі: Міністр вказав, що через те, що Швеція не могла продовжувати роботу з винищувачами Gripen через надання Україні F-16, Стокгольм вирішив надати Києву спеціалізовані літаки дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890.

"Це означатиме, що ми даємо щось, що Україна може використовувати у координації із повітряними винищувачами F-16. Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями", – пояснив Більстрьом.

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На уточнювальне запитання, чи означає це, що Швеція все ще може бути відкритою для постачань Gripen у майбутньому, він відповів ствердно.

"Так, так. Це просто практичне питання... Я б сказав, що F-16, які зараз впроваджується в українські ВПС, забезпечать вам великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про повітряні винищувачі Gripen... Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський", – наголосив Більстрьом.

Передісторія:

  • Раніше попри плани Швеції поставити на паузу плани з постачання винищувачів Gripen Україні президент Володимир Зеленський заявив, що вважає за необхідне тренувати українських пілотів для польотів на цих бойових літаках.
  • Перед тим уряд Швеції вирішив, що постачання шведських літаків Gripen для ЗСУ є недоцільним на цьому етапі, бо це ускладнить перехід повітряних сил на літаки F-16.
  • Україна підписала безпекову угоду зі Швецією. В угоді, серед іншого, передбачена перспектива передачі у майбутньому винищувачів Gripen.

Теми: Швеціядопомога Українівинищувачі
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