Швеция может передать Украине истребители Gripen, когда та будет готова − глава МИД

Швеция готова в будущем передать Украине истребители Gripen, заявил министр иностранных дел страны Тобиас Бильстрем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью министра "Голосу Америки"

Детали: По словам Бильстрема, Стокгольм ранее приостановил поставку самолетов Киеву из-за того, что Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две системы истребителей − и F-16, и Gripen − слишком тяжело. Ведь речь идет не только о том, чтобы получить самолеты и подготовить пилотов, речь идет о внедрении двух сложных систем, что одновременно делать было бы слишком сложно.

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Прямая речь Бильстрема: "Но это не означает, что Швеция не открыта для продолжения с истребителями Gripens, если и когда программа F-16 будет завершена. Опять же, это дело Украины, а не правительства Швеции".

Детали: Министр указал, что из-за того, что Швеция не могла продолжать работу с истребителями Gripen из-за предоставления Украине F-16, Стокгольм решил предоставить Киеву специализированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890.

"Это будет означать, что мы даем что-то, что Украина может использовать в координации с воздушными истребителями F-16. Это даст Украине возможность лучше проводить воздушные бои, наблюдение и управление воздушными боями", − пояснил Бильстрем.

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На уточняющий вопрос, означает ли это, что Швеция все еще может быть открытой для поставок Gripen в будущем, он ответил утвердительно.

"Да, да. Это просто практический вопрос... Я бы сказал, что F-16, которые сейчас внедряется в украинские ВВС, обеспечат вам большие и важные возможности. Когда это будет реализовано, тогда мы сможем начать говорить о воздушных истребителях Gripen... Но это решение приняло украинское правительство, а не шведское", − подчеркнул Бильстрем.

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