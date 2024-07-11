Синоптики прогнозують надзвичайну спеку

Суха спекотна погода збережеться в більшості областей України 12 липня: температура вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40-41°.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У п'ятницю в західних областях без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині вдень місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 17-22°, вдень 30-34° (на високогір'ї Карпат уночі 15-20°, вдень 20-25°). Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

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У Києві 12 липня синоптики також прогнозують суху спекотну погоду: температура вночі 22-24°, вдень сильна спека 35°. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Субота температурного послаблення не принесе, суха спекотна погода збережеться, лише на Закарпатті, Львівщині, Волині та в Карпатах вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 20-25°; вдень сильна спека 35-39°, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40-41°.

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У столиці 13 липня, за прогнозом синоптиків, буде сухо й спекотно - температура вночі 22-24°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 12 липня найвища температура вдень була 35,1° у 1922 р., найнижча вночі 9,4° у 1904 р.