Синоптики прогнозируют чрезвычайную жару

Сухая жаркая погода сохранится в большинстве областей Украины 12 июля – температура ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40-41°.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: В пятницу в западных областях без осадков, лишь на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни днем местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 17-22°, днем 30-34° (на высокогорье Карпат ночью 15-20°, днем 20-25°). Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.



В Киеве 12 июля синоптики также прогнозируют сухую жаркую погоду: температура ночью 22-24°, днем сильная жара 35°. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.



Суббота температурного послабления не принесет, сухая жаркая погода сохранится, лишь на Закарпатье, Львовщине, Волыни и в Карпатах днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 20-25°; днем сильная жара 35-39°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40-41°.



В столице 13 июля, по прогнозу синоптиков, будет сухо и жарко - температура ночью 22-24°, днем сильная жара 35-37°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 12 июля самая высокая температура днем была 35,1° в 1922г., самая низкая ночью 9,4° в 1904г.

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