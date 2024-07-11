СБУ викрила чоловіка, який під виглядом кур’єра шпигував за стратегічними об’єктами на Буковині

Служба безпеки України затримала чоловіка, який передавав окупантам інформацію про розташування військових та стратегічних об’єктів у Чернівцях.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Дослівно ОГП: "За даними слідства, житель Чернівецької області, підтримуючи повномасштабне вторгнення, свідомо шукав контакти з представниками РФ. Так званого "куратора" чоловік знайшов у одному з месенджерів. Під час переписки він пристав на пропозицію представника РФ на постійній основі надавати ворогу інформацію про розташування військових та стратегічних об’єктів у Чернівцях".

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Деталі: Зазначається, що "під прикриттям" кур’єра популярного сервісу доставки, чоловік на власному скутері об’їжджав місцевість та фіксував потрібні йому об’єкти.

Найбільше зловмисника цікавили вузлові станції та залізничні маршрути, якими Сили оборони переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт.

фото: СБУ

Також чоловік передавав окупантам геолокації медустанов, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни. За цю інформацію зловмисник отримував грошову винагороду на крипто гаманець.

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Крім того, агент неодноразово поширював прокремлівські наративи в російських відеочатах, виступав за підтримку збройної агресії проти України та виправдовував воєнні злочини росіян.

фото: СБУ

Правоохоронці затримали підозрюваного на одній із вулиць у Чернівцях під час надсилання чергового звіту "куратору". При обшуках у помешканні затриманого вилучили два мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинної діяльності.

Працівники СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.