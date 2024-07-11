СБУ разоблачила мужчину, который под видом курьера шпионил за стратегическими объектами на Буковине

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который передавал оккупантам информацию о расположении военных и стратегических объектов в Черновцах.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Дословно ОГП: "По данным следствия, житель Черновицкой области, поддерживая полномасштабное вторжение, сознательно искал контакты с представителями РФ. Так называемого "куратора" мужчина нашел в одном из мессенджеров. Во время переписки он принял предложение представителя РФ на постоянной основе предоставлять врагу информацию о расположении военных и стратегических объектов в Черновцах".

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Детали: Отмечается, что "под прикрытием" курьера популярного сервиса доставки, мужчина на собственном скутере объезжал местность и фиксировал нужные ему объекты.

Больше всего злоумышленника интересовали узловые станции и железнодорожные маршруты, по которым Силы обороны переправляют тяжелое вооружение и боеприпасы на фронт.

фото: СБУ

Также мужчина передавал оккупантам геолокации медучреждений, где проходят лечение и реабилитацию украинские воины. За эту информацию злоумышленник получал денежное вознаграждение на крипто кошелек.

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Кроме того, агент неоднократно распространял прокремлевские нарративы в российских видеочатах, выступал за поддержку вооруженной агрессии против Украины и оправдывал военные преступления россиян.

ФОТО: СБУ

Правоохранители задержали подозреваемого на одной из улиц в Черновцах во время отправки очередного отчета "куратору". При обысках в квартире задержанного изъяли два мобильных телефона и компьютер с доказательствами преступной деятельности.

Работники СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.