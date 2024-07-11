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У Молдові автобус Кишинів-Київ врізався у легковик: двоє загиблих

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 липня 2024, 14:48
У Молдові автобус Кишинів-Київ врізався у легковик: двоє загиблих
Фото: полиция Молдовы

Вдень 11 липня у Молдові потрапив в аварію рейсовий автобус з Кишинева до Києва, зіткнувшись з легковим авто, внаслідок чого загинули двоє людей у легковику.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: Повідомляється, що аварія сталась на трасі R7 у Ришканському районі, у північній частині країни.

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За інформацією від поліції, водій легкового Renault почав здійснювати розворот на трасі через суцільну розділювальну лінію. Під час цього маневру у нього врізався автобус.

 
Фото: Поліція Молдови

Внаслідок зіткнення 74-річний водій легковика і його пасажирка-дружина загинули на місці.

Про стан пасажирів автобуса не повідомляють. У нього суттєво погнута права частина кабіни, куди випав удар, та тріснуте лобове скло.  

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Теми: ДТПМолдоважертви
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