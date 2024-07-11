У Молдові автобус Кишинів-Київ врізався у легковик: двоє загиблих
Вдень 11 липня у Молдові потрапив в аварію рейсовий автобус з Кишинева до Києва, зіткнувшись з легковим авто, внаслідок чого загинули двоє людей у легковику.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker
Деталі: Повідомляється, що аварія сталась на трасі R7 у Ришканському районі, у північній частині країни.
За інформацією від поліції, водій легкового Renault почав здійснювати розворот на трасі через суцільну розділювальну лінію. Під час цього маневру у нього врізався автобус.
Внаслідок зіткнення 74-річний водій легковика і його пасажирка-дружина загинули на місці.
Про стан пасажирів автобуса не повідомляють. У нього суттєво погнута права частина кабіни, куди випав удар, та тріснуте лобове скло.
Нагадаємо:
- На початку червня потрапив в аварію у Польщі автобус із 47 громадянами України, тоді вісім людей постраждали.
- 17 червня рейсовий автобус з 57 громадянами України, зокрема 42 неповнолітніми, зіткнувся із вантажівкою у Румунії.