В Молдове автобус Кишинев-Киев врезался в легковушку: двое погибших
Днем 11 июля в Молдове попал в аварию рейсовый автобус из Кишинева в Киев, столкнувшись с легковым авто, в результате чего погибли два человека в легковушке.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker
Детали: Сообщается, что авария произошла на трассе R7 в Рышканском районе, в северной части страны.
По информации от полиции, водитель легкового Renault начал осуществлять разворот на трассе через сплошную разделительную линию. Во время этого маневра в него врезался автобус.
В результате столкновения 74-летний водитель легковушки и его пассажирка-жена погибли на месте.
О состоянии пассажиров автобуса не сообщается. У него существенно погнута правая часть кабины, куда пришелся удар, и треснуло лобовое стекло.
Напомним:
- В начале июня попал в аварию в Польше автобус с 47 гражданами Украины, тогда восемь человек пострадали.
- 17 июня рейсовый автобус с 57 гражданами Украины, в том числе 42 несовершеннолетними, столкнулся с грузовиком в Румынии.