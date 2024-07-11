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В Молдове автобус Кишинев-Киев врезался в легковушку: двое погибших

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 11 июля 2024, 14:48
В Молдове автобус Кишинев-Киев врезался в легковушку: двое погибших
Фото: полиция Молдовы

Днем 11 июля в Молдове попал в аварию рейсовый автобус из Кишинева в Киев, столкнувшись с легковым авто, в результате чего погибли два человека в легковушке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: Сообщается, что авария произошла на трассе R7 в Рышканском районе, в северной части страны.

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По информации от полиции, водитель легкового Renault начал осуществлять разворот на трассе через сплошную разделительную линию. Во время этого маневра в него врезался автобус.

 
Фото: Полиция Молдовы

В результате столкновения 74-летний водитель легковушки и его пассажирка-жена погибли на месте.

О состоянии пассажиров автобуса не сообщается. У него существенно погнута правая часть кабины, куда пришелся удар, и треснуло лобовое стекло.

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Темы: ДТПМолдоважертвы
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