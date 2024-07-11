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По всій Україні вдруге лунала тривога через носія "Кинджала"

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 липня 2024, 17:30
По всій Україні вдруге лунала тривога через носія Кинджала
МіГ-31К. ілюстративне фото Getty Images

По всій території України 11 липня вдруге оголосили повітряну тривогу через зліт потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", винищувача МіГ-31К, вона ривала 15 хвилин.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К!".

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Оновлено: О 17.43 оголосили відбій.

Що передувало: У четвер вдень по всій території України на пів години оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.

Теми: повітряна тривогавійна
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