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По всей Украине во второй раз звучала тревога из-за носителя "Кинжала"

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 июля 2024, 17:30
По всей Украине во второй раз звучала тревога из-за носителя Кинжала
МиГ-31К. иллюстративное фото Getty Images

По всей территории Украины 11 июля во второй раз объявили воздушную тревогу из-за взлета потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", истребителя МиГ-31К, она длилась 15 минут.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К!".

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Обновлено: В 17.43 объявили отбой.

Что предшествовало: В четверг днем по всей территории Украины на полчаса объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

Темы: воздушная тревогавойна
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