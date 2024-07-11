ЗМІ розповіли про приклади, як в ЄС працювали диверсанти на користь РФ

У східній частині Європи активізувались мережі проросійський диверсантів. Зачасту людей вербують через Telegram і серед них багато українців.

Джерело: спільне розслідування NGL.media з журналістами RE:Baltica (Латвія), FRONTSTORY.PL (Польща) і Delfi.ee (Естонія)

Деталі: Журналісти розповіли про мережу російських агентів, яких викрили у Польщі, Латвії та Естонії.

Реклама:

Польща

Відзначається, що завербовані через Telegram агенти намагаються розсіятися у різних країнах. Серед них багато українців.

Зокрема, вони називають ім'я українця Максима Легу, який разом із 13 іншими українцями, двома білорусами та росіянином створив диверсійну організацію, що планувала підірвати залізничну колію, якою перевозили військову техніку з Європи в Україну: "Група складалася переважно з молодих людей. Жоден із них раніше не мав конфліктів із законом. Жоден із них не мав антиукраїнських поглядів".

ВІДЕО ДНЯ

Діяльність Леги курував "Андрій". Його вважають командиром і головним вербувальником. Він розподіляє завдання, знайомить навзаєм учасників мережі, платить.

"Андрій" познайомив Легу з 19-річним Артемом Авербою. Разом вони виконують завдання та вербують інших, зазвичай друзів чи знайомих.

У Польщі диверсійна група виконала щонайменше 500 "завдань". За кожне із "завдань" диверсант отримував кошти.

У грудні 2023 року Люблінський суд видає вироки 14 з 16 обвинувачених. Найбільші терміни ув’язнення – по 6 років – отримали Максим Лега та Артем Аверба. За даними польських служб, мережа могла налічувати ще більше десяти осіб, яких не вдалося ідентифікувати.

9 січня 2024 року агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомило про затримання білоруски Дар’ї Астапенко, яка нібито працювала на КДБ. В її телефоні знайшли докази співпраці з білоруськими службами з 2017 року.

Наприкінці того ж місяця був заарештований ще один диверсант. Його підозрюють в організації підпалів лакофарбового заводу у Вроцлаві. У травні 2024 року затримали ще двох громадян Білорусі та одного поляка, підозрюваних у підготовці підпалів у Варшаві, Прушкуві та Помор’ї.

Чи всі вони були завербовані через Telegram і були частиною російської агентури? У Польщі все ще встановлюють це.

Латвія та Естонія

У Латвії можлива диверсія планувалась на військовому аеродромі Лієлварде, де дислокуються військові літаки, в тому числі американські гелікоптери Black Hawk.

Поруч із аеродромом знайшли записку, де були вказані точні інструкції, що фотографувати на аеродромі і як реагувати, якщо трапиться провал. На звороті записки можна побачити малюнок літака, зроблений дитячою рукою.

Завдяки загубленій записці латвійці вийшли на мережу диверсантів, організовану російськими службами, яка, зокрема, підпалила будівлю в Києві за місяць до нападу Росії на Україну.

У 2024 році естонська служба безпеки затримала 13 осіб за осквернення кількох національних меморіалів і понівечення автомобілів міністра внутрішніх справ і журналіста.

У Латвії в лютому двоє чоловіків намагалися підпалити Музей окупації, а в Литві в травні спалахнув супермаркет IKEA.

Минулого року в Польщі групу диверсантів засудили за шпигунство на користь Росії і плани підірвати залізничну колію, якою доправляють допомогу Україні.

У січні 2024 року на латвійсько-білоруському кордоні був спійманий чоловік із подвійним громадянством Естонії та Росії, який обливав фарбою національні меморіали в Латвії та Литві.

У Польщі заарештували паліїв, які напали на литовську IKEA. У травні в Польщі було заарештовано дев’ять російських шпигунів, причетних до диверсійних планів у країнах Балтії і, можливо, в Швеції.