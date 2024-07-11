СМИ рассказали о примерах, как в ЕС работали диверсанты в пользу РФ

В восточной части Европы активизировались сети пророссийский диверсантов. Зачастую людей вербуют через Telegram и среди них много украинцев.

Источник: совместное расследование NGL.media с журналистами RE:Baltica (Латвия), FRONTSTORY.PL (Польша) и Delfi.ee (Эстония)

Детали: Журналисты рассказали о сети российских агентов, которых разоблачили в Польше, Литве и Эстонии.

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Польша

Отмечается, что завербованные через Telegram агенты пытаются рассеяться в разных странах. Среди них много украинцев.

В частности, они называют имя украинца Максима Легу, который вместе с 13 другими украинцами, двумя белорусами и россиянином создал диверсионную организацию, которая планировала взорвать железнодорожные пути, по которым перевозили военную технику из Европы в Украину: "Группа состояла преимущественно из молодых людей. Ни один из них ранее не имел конфликтов с законом. Ни один из них не имел антиукраинских взглядов".

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Деятельность Леги курировал "Андрей". Его считают командиром и главным вербовщиком. Он распределяет задачи, знакомит взаимно участников сети, платит.

"Андрей" познакомил Легу с 19-летним Артемом Авербой. Вместе они выполняют задания и вербуют других, обычно друзей или знакомых.

В Польше диверсионная группа выполнила не менее 500 "заданий". За каждое из "заданий" диверсант получал средства.

В декабре 2023 года Люблинский суд выдает приговоры 14 из 16 обвиняемых. Наибольшие сроки заключения - по 6 лет - получили Максим Лега и Артем Аверба. По данным польских служб, сеть могла насчитывать еще более десяти человек, которых не удалось идентифицировать.

9 января 2024 года агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании белоруски Дарьи Астапенко, которая якобы работала на КГБ. В ее телефоне нашли доказательства сотрудничества с белорусскими службами с 2017 года.

В конце того же месяца был арестован еще один диверсант. Его подозревают в организации поджогов лакокрасочного завода во Вроцлаве. В мае 2024 года задержали еще двух граждан Беларуси и одного поляка, подозреваемых в подготовке поджогов в Варшаве, Прушкуве и Поморье.

Все ли они были завербованы через Telegram и были частью российской агентуры? В Польше все еще устанавливают это.

Латвия и Эстония

В Латвии возможная диверсия планировалась на военном аэродроме Лиелварде, где дислоцируются военные самолеты, в том числе американские вертолеты Black Hawk.

Рядом с аэродромом нашли записку, где были указаны точные инструкции, что фотографировать на аэродроме и как реагировать, если случится провал. На обороте записки можно увидеть рисунок самолета, сделанный детской рукой.

Благодаря утерянной записке латвийцы вышли на сеть диверсантов, организованную российскими службами, которая, в частности, подожгла здание в Киеве за месяц до нападения России на Украину.

В 2024 году эстонская служба безопасности задержала 13 человек за осквернение нескольких национальных мемориалов и порчу автомобилей министра внутренних дел и журналиста.

В Латвии в феврале двое мужчин пытались поджечь Музей оккупации, а в Литве в мае вспыхнул супермаркет IKEA.

В прошлом году в Польше группу диверсантов осудили за шпионаж в пользу России и планы взорвать железнодорожную колею, по которой доставляют помощь Украине.

В январе 2024 года на латвийско-белорусской границе был пойман мужчина с двойным гражданством Эстонии и России, который обливал краской национальные мемориалы в Латвии и Литве.

В Польше арестовали поджигателей, которые напали на литовскую IKEA. В мае в Польше были арестованы девять российских шпионов, причастных к диверсионным планам в странах Балтии и, возможно, в Швеции.