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CША та Німеччина завадили РФ ліквідувати гендиректора Rheinmetall - ЗМІ

Христина Бондарєва, Євген КізіловЧетвер, 11 липня 2024, 18:47
CША та Німеччина завадили РФ ліквідувати гендиректора Rheinmetall - ЗМІ
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер. фото: Getty Images

США і Німеччина зруйнували російський план убити гендиректора великого виробника зброї Rheinmetall, що здійснює постачання в Україну.

Джерело: телеканал CNN, пише "Європейська правда"

Деталі: Американська розвідка виявила на початку цього року, що російський уряд планував вбивство генерального директора потужного німецького виробника зброї Арміна Паппергера. Про це телеканал повідомляє з посиланням на п’ятьох американських і західних посадовців, знайомих зі справою.

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За словами цих джерел, замах був одним із серії російських планів вбивств керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримують військові зусилля України. План вбивства Арміна Паппергера був найбільш підготовленим.

Коли американці дізналися про це, вони поінформували Німеччину, чиї служби безпеки змогли захистити Паппергера і зірвати плани росіян. 

Високопоставлений німецький урядовець підтвердив, що Берлін був попереджений Сполученими Штатами про російські плани.

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Паппергер був очевидною мішенню: його компанія Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником життєво важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю в українській війні. 

Найближчими тижнями компанія відкриває в Україні завод з виробництва бронетехніки, що, за словами одного з джерел, знайомого з розвідданими, викликає глибоке занепокоєння в Росії. 

Рада національної безпеки США відмовилася коментувати існування російської змови і попередження Німеччини. Але речниця ради Едріенн Вотсон зазначила: "Посилення підривної кампанії Росії – це те, до чого ми ставимося надзвичайно серйозно і чому приділяємо особливу увагу впродовж останніх кількох місяців".

Нагадаємо, раніше прихильники лівого екстремістського руху RAF заявили, що в ніч проти 29 квітня спалили садовий будинок генерального директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, звинувативши його в "наживанні" на продажах зброї.

Теми: СШАНімеччинаРосіязброя
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