США и Германия помешали РФ ликвидировать гендиректора Rheinmetall - СМИ

США и Германия разрушили российский план убить гендиректора крупного производителя оружия Rheinmetall, осуществляющего поставки в Украину.

Источник: телеканал CNN, пишет "Европейская правда"

Детали: Американская разведка обнаружила в начале этого года, что российское правительство планировало убийство генерального директора мощного немецкого производителя оружия Армина Паппергера. Об этом телеканал сообщает со ссылкой на пятерых американских и западных чиновников, знакомых с делом.

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По словам этих источников, покушение было одним из серии российских планов убийств руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживают военные усилия Украины. План убийства Армина Паппергера был наиболее подготовленным.

Когда американцы узнали об этом, они проинформировали Германию, чьи службы безопасности смогли защитить Паппергера и сорвать планы россиян.

Высокопоставленный немецкий чиновник подтвердил, что Берлин был предупрежден Соединенными Штатами о российских планах.

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Паппергер был очевидной мишенью: его компания Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем жизненно важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в украинской войне.

В ближайшие недели компания открывает в Украине завод по производству бронетехники, что, по словам одного из источников, знакомого с разведданными, вызывает глубокое беспокойство в России.

Совет национальной безопасности США отказался комментировать существование российского заговора и предупреждения Германии. Но пресс-секретарь совета Эдриэнн Уотсон отметила: "Усиление подрывной кампании России – это то, к чему мы относимся чрезвычайно серьезно и чему уделяем особое внимание в течение последних нескольких месяцев".

Напомним, ранее сторонники левого экстремистского движения RAF заявили, что в ночь на 29 апреля сожгли садовый дом генерального директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера, обвинив его в "наживании" на продажах оружия.