Головна лібералка Європарламенту просить покарати Угорщину за "миротворчість"

Президентка ліберальної групи Європейського парламенту Валері Аєр закликає Європейську раду вжити заходів проти Угорщини через закордонні візити її прем’єра Віктора Орбана, які підривають єдність Євросоюзу.

Джерело: заява Аєр, яка є в розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: За словами євродепутатки, яка представляє партію "Відродження" французького президента Емманюеля Макрона, Орбан своїми діями "підриває позиції, ухвалені Європейським Союзом, і діє всупереч нашим інтересам".

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"Настав час покласти край нечесному головуванню Віктора Орбана в Раді ЄС. Його удавана миротворча місія є загрозою безпеці, його ізольована комунікація є лише димовою завісою для його власних інтересів і зазнає жалюгідних невдач", – наголосила вона.

Аєр закликала голову Європейської ради Шарля Мішеля роз'яснити обов'язки та мандат Європейської ради у сфері закордонних справ.

Вона також засудила спроби Угорщини маніпулювати головуванням у Раді ЄС "з метою здійснення удаваних мирних місій до Києва, Москви, Пекіна та Вашингтона, просуваючи при цьому меседжі, які суперечать позиціям, ухваленим ЄС".

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"Нарешті, Renew Europe вимагає, щоб Рада та Комісія взяли на себе відповідальність і нарешті зробили подальші кроки щодо застосування статті 7, яка може призвести до позбавлення Угорщини права голосу", – підсумувала євродепутатка.

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечить договорам ЄС.

За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит її прем’єр-міністра Віктора Орбана до Росії, зокрема позбавлення Будапешта головування в Раді ЄС.

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