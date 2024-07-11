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Головна лібералка Європарламенту просить покарати Угорщину за "миротворчість"

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 11 липня 2024, 18:56
Головна лібералка Європарламенту просить покарати Угорщину за миротворчість
Валері Аєр. фото: Getty Images

Президентка ліберальної групи Європейського парламенту Валері Аєр закликає Європейську раду вжити заходів проти Угорщини через закордонні візити її прем’єра Віктора Орбана, які підривають єдність Євросоюзу.

Джерело: заява Аєр, яка є в розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: За словами євродепутатки, яка представляє партію "Відродження" французького президента Емманюеля Макрона, Орбан своїми діями "підриває позиції, ухвалені Європейським Союзом, і діє всупереч нашим інтересам".

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"Настав час покласти край нечесному головуванню Віктора Орбана в Раді ЄС. Його удавана миротворча місія є загрозою безпеці, його ізольована комунікація є лише димовою завісою для його власних інтересів і зазнає жалюгідних невдач", – наголосила вона.

Аєр закликала голову Європейської ради Шарля Мішеля роз'яснити обов'язки та мандат Європейської ради у сфері закордонних справ.

Вона також засудила спроби Угорщини маніпулювати головуванням у Раді ЄС "з метою здійснення удаваних мирних місій до Києва, Москви, Пекіна та Вашингтона, просуваючи при цьому меседжі, які суперечать позиціям, ухваленим ЄС".

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"Нарешті, Renew Europe вимагає, щоб Рада та Комісія взяли на себе відповідальність і нарешті зробили подальші кроки щодо застосування статті 7, яка може призвести до позбавлення Угорщини права голосу", – підсумувала євродепутатка.

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечить договорам ЄС.

За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит її прем’єр-міністра Віктора Орбана до Росії, зокрема позбавлення Будапешта головування в Раді ЄС.

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Теми: ОрбанЄвропарламентУгорщинаЄС
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