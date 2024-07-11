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Главная либералка Европарламента просит наказать Венгрию за "миротворчество"

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 11 июля 2024, 18:56
Главная либералка Европарламента просит наказать Венгрию за миротворчество
Валери Айер. фото: Getty Images

Президент либеральной группы Европейского парламента Валери Аер призывает Европейский совет принять меры против Венгрии из-за зарубежных визитов ее премьера Виктора Орбана, которые подрывают единство Евросоюза.

Источник: заявление Аер, которое есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: По словам евродепутата, представляющей партию "Возрождение" французского президента Эмманюэля Макрона, Орбан своими действиями "подрывает позиции, принятые Европейским Союзом, и действует вопреки нашим интересам"

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"Пришло время положить конец нечестному председательству Виктора Орбана в Совете ЕС. Его мнимая миротворческая миссия является угрозой безопасности, его изолированная коммуникация является лишь дымовой завесой для его собственных интересов и терпит жалкие неудачи", – подчеркнула она.

Айер призвала председателя Европейского совета Шарля Мишеля разъяснить обязанности и мандат Европейского совета в сфере иностранных дел.

Она также осудила попытки Венгрии манипулировать председательством в Совете ЕС "с целью осуществления мнимых мирных миссий в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, продвигая при этом месседжи, которые противоречат позициям, принятым ЕС".

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"Наконец, Renew Europe требует, чтобы Совет и Комиссия взяли на себя ответственность и наконец сделали дальнейшие шаги по применению статьи 7, которая может привести к лишению Венгрии права голоса", – подытожила евродепутат.

Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС.

По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита ее премьер-министра Виктора Орбана в Россию, в частности лишение Будапешта председательства в Совете ЕС.

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Темы: ОрбанЕвропарламентВенгрияЕС
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