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У кількох областях України повітряна тривога: росіяни запустили ударні БпЛА та ракети

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 липня 2024, 20:33
У кількох областях України повітряна тривога: росіяни запустили ударні БпЛА та ракети
Ілюстративне фото - Getty Images

Увечері 11 липня російські війська запустили ударні дрони на північні області України.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 18:47 військові попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини. Пізніше зазначили, що дрони попрямували з Сумщини на Чернігівщину.

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О 19:15 стало відомо про ще одну групу ударних БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини.

О 19:33 повідомили про рух першої групи БпЛА на північній межі Сумської та Чернігівської областей, західним курсом, також стало відомо про другу групу безпілотників на півдні Чернігівщини (р-н Прилуки), курс західний; третя група прямує на півдні Сумщини курсом на Полтавщину у південно-західному напрямку; четверта на півночі Полтавщини, курс на Миргород.

О 20:18 повідомили про крилату ракету з Курської області на Сумщині, курс західний. Повітряна тривога поширилась на Київ.

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О 20:31 повідомили про крилаті ракети з Сумщини на Чернігівщину курс західний та крилату ракету з Чернігівщини на Київщину через Полтавську область.

О 20:35 повітряники уточнили щодо руху БпЛА: декілька груп ударних БпЛА у на півдні Київської області рухаються на Білу Церкву та Переяслав зі сходу; декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині у напрямку Броварів; ще БпЛА на сході Черкащини у напрямку Кіровоградської області.

О 20:51 повідомили про крилату ракету на півдні Житомирщини у західному напрямку. Також декілька груп крилатих ракет на межі Київської, Житомирської та Вінницької областей у західному напрямку.

О 20:55 попередили про ударний БпЛА в районі Києва зі сходу.

О 20:59 повідомили про крилату ракету зі сходу в напрямку Старокостянтинова.

Пізніше повідомили про відбій у Києві, водночас тривога поширилась на західні області.

О 21:28 повідомили про ворожі ударні БпЛА у північно-східній частині Вінниччини, вектор руху Вінниця; на півдні Київщини, вектор руху Вінниця; та на межі Кіровоградської та Миколаївської областей, курс південно-західний.

О 21:48 військові попередили про ворожий ударний БпЛА у передмісті Вінниці зі східного напрямку.

Теми: безпілотникиповітряна тривога
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