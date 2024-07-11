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В нескольких областях Украины была воздушная тревога: россияне запускали ударные БПЛА и ракеты

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 июля 2024, 20:33
В нескольких областях Украины была воздушная тревога: россияне запускали ударные БПЛА и ракеты
Иллюстративнoе фото - Getty Images

Вечером 11 июля русские войска запускали ударные дроны на северные области Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 18:47 военные предупредили об угрозе ударных БПЛА для Сумщины. Позже отметили, что дроны направились из Сумщины на Черниговщину.

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В 19:15 стало известно еще об одной группе ударных БпЛА из Сумщины в направлении Полтавщины.

В 19:33 сообщили о движении первой группы БпЛА на северной границе Сумской и Черниговской областей, западным курсом, также стало известно о второй группе беспилотников на юге Черниговщины (р-н Прилуки), курс западный; третья группа следует на юге Сумщины курсом на Полтавщину в юго-западном направлении; четвертая на севере Полтавщины, курс на Миргород.

В 20:18 сообщили о крылатой ракете из Курской области в Сумской области, курс западный. Воздушная тревога распространилась на Киев.

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В 20:31 сообщили о крылатых ракетах из Сумщины на Черниговщину курс западный и крылатую ракету из Черниговщины на Киевщину через Полтавскую область.

В 20:35 воздушники уточнили о движении БпЛА: несколько групп ударных БпЛА на юге Киевской области двигаются на Белую Церковь и Переяслав с востока; несколько групп ударных БпЛА на Черниговщине в направлении Броваров; еще БпЛА на востоке Черкасской области в направлении Кировоградской области.

В 20:51 сообщили о крылатой ракете на юге Житомирщины в западном направлении. Также несколько групп крылатых ракет на границе Киевской, Житомирской и Винницкой областей в западном направлении.

В 20:55 предупредили об ударном БПЛА в районе Киева с востока.

В 20:59 сообщили о крылатой ракете с востока в направлении Староконстантинова. Позже сообщили об отбое в Киеве, в то же время тревога распространилась на западные области.

В 21:28 сообщили о вражеских ударных БпЛА в северо-восточной части Винницкой области, вектор движения Винница;на юге Киевской области, вектор движения Винница; и на границе Кировоградской и Николаевской областей, курс юго-западный.

В 21:48 военные предупредили о вражеском ударном БПЛА в пригороде Винницы с восточного направления.

В 22:37 сообщили об отбое угрозы БПЛА по областям.

Темы: беспилотникивоздушная тревога
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