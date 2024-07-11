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Союзники закуплять для України до 120 тисяч снарядів

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 11 липня 2024, 20:53
Союзники закуплять для України до 120 тисяч снарядів
ілюстративне фото від Getty Images

Група International Fund for Ukraine (IFU), яка об’єднує союзників Києва на чолі з Великою Британією, підписала угоду про закупівлю артилерійських боєприпасів для України на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 387 мільйонів доларів).

Джерело: повідомили в норвезькому уряді, пише "Європейська правда"

Деталі: Як наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, Україна терміново потребує більше боєприпасів та зброї.

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"Разом із Великою Британією та іншими країнами-членами IFU ми надамо велику кількість артилерійських боєприпасів якомога швидше. Це один з багатьох важливих внесків в оборону України", – додав він.

Як стверджується, вантаж міститиме до 120 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 152 мм. Раніше про поставку цих снарядів говорили Нідерланди, які також входять до International Fund for Ukraine, але не називали кількості й термінів поставки.

Норвегія зазначила, що внесла до IFU усього 1,8 мільярда норвезьких крон (168 мільйонів доларів) із 2022 року.

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International Fund for Ukraine – це додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії, до якого також входять Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція. Ці дев’ять країн загалом внесли до IFU понад мільярд євро.

Нагадаємо, що наприкінці червня до України доставили першу партію боєприпасів у межах чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для нашої держави.

Теми: зброяУкраїнаЗахідвійна
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