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Генштаб: Кількість бойових зіткнень у четвер зросла до 103

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 липня 2024, 23:28
Генштаб: Кількість бойових зіткнень у четвер зросла до 103
Фото - 127 огшбр

На фронті від початку доби відбулось 103 бойових зіткнення, росіяни завдали 49 авіаційних ударів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 11 липня

Деталі: За даними відомства, росіяни здійснили 486 ударів дронами-камікадзе та 3109 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

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На Харківському напрямку окупанти чотири рази безуспішно атакували наші позиції в районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку напруга зберігається в районах Берестового і Синьківки, де на відбито три атаки та триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки і Невського - провів вісім штурмів.

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На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив три спроби вклинитися в бойові порядки наших підрозділів в районах Роздолівки та Верхньокам’янського Ситуація контрольована - точиться бій.

Від початку доби на Краматорському напрямку російські окупанти чотири рази атакували наші позиції в районах Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому окупанти 18 разів безуспішно атакували поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Дослівно: "Найгарячіша ситуація сьогодні була на Покровському напрямку, де ворог 32 рази атакував наші позиції в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої, Калинового та Карлівки. 27 атак відбито нашими захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Прогреса, де іще триває п’ять боєзіткнень. Наші захисники стримують ворога.

На Курахівському напрямку наразі нараховується дев’ять спроб противника наблизитися до наших позицій в районах Красногорівки, Парасковіївки та Георгіївки. Всі атаки зупинено.

На Времівському напрямку було 13 ворожих атак. Неподалік Водяного та Костянтинівки чотири відбито. Тривають бої у п’яти локаціях біля Урожайного, а чотири спроби ворога тут просунутись вже завершено.

На Гуляйпільському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Відбито одну атаку. Втрат позицій недопущено, ситуація контролюється нашими оборонцями.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають надії витіснити наших захисників з плацдармів на лівому березі Дніпра. Дві штурмові дії противника зазнали невдачі".

Теми: Генштаббойові дії
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