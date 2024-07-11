Генштаб: Количество боевых столкновений за четверг возросло до 103

На фронте с начала суток произошло 103 боевых столкновения, россияне нанесли 49 авиационных ударов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 11 июля

Детали: По данным ведомства, россияне совершили 486 ударов дронами-камикадзе и 3109 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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На Харьковском направлении оккупанты четырежды безуспешно атаковали наши позиции в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении напряжение сохраняется в районах Берестового и Синьковки, где отражены три атаки и продолжается одно боеприкосновение.

На Лиманском направлении враг активизировался в районе Макеевки и Невского – провел восемь штурмов.

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На Северском направлении с начала суток враг предпринял три попытки вклиниться в боевые порядки наших подразделений в районах Раздоловки и Верхнекаменского Ситуация контролируемая - идет бой.

С начала суток на Краматорском направлении российские оккупанты четырежды атаковали наши позиции в районах Временного Яра и Ивановского.

На Торецком оккупанты 18 раз безуспешно атаковали вблизи Северного, Торецкого и Нью-Йорка.

Дословно: "Самая горячая ситуация сегодня была на Покровском направлении, где враг 32 раза атаковал наши позиции в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой, Калинового и Карловки. 27 атак отбиты нашими защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоолександров, еще продолжается пять боеприкосновений. Наши защитники сдерживают врага.

На Кураховском направлении насчитывается девять попыток противника приблизиться к нашим позициям в районах Красногоровки, Парасковеевки и Георгиевки. Все атаки остановлены.

На Времивском направлении было 13 вражеских атак. Недалеко от Водяного и Константиновки четыре отбиты. Продолжаются бои в пяти локациях у Урожайного, а четыре попытки врага здесь продвинуться уже завершены.

На Гуляйпольском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Отражена одна атака. Потери позиций недопущены, ситуация контролируется нашими защитниками.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют надежды вытеснить наших защитников из плацдармов на левом берегу Днепра. Два штурмовых действия противника потерпели неудачу".