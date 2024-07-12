Столтенберг про навчання Китаю і Білорусі: Авторитарні режими зближуються

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував військові навчання Китаю і Білорусі поблизу кордону з Польщею.

Джерело: фінальна пресконференція після саміту НАТО у Вашингтоні, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, навчання Китаю та Білорусі це частина моделі поведінки, за якою авторитарні режими все більше зближуються, як Китай наближається до кордонів НАТО не лише в Європі, а й в Африці та інших регіонах.

Реклама:

За його словами, така поведінка вписується у те зближення між Китаєм та Росією, яке спостерігається вже тривалий час.

Пряма мова: "Ми говоримо про авторитарні режими, Китай переслідує власних людей, пригнічуючи демократичні голоси і погрожуючи сусідам.

Тому важливо щоб і ми зближувалися з нашими партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні".

ВІДЕО ДНЯ

Ще деталі: Також він згадав про істотне нарощування сил Китаєм без відповідної прозорості.

Передісторія: