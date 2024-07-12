Столтенберг про навчання Китаю і Білорусі: Авторитарні режими зближуються
Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував військові навчання Китаю і Білорусі поблизу кордону з Польщею.
Джерело: фінальна пресконференція після саміту НАТО у Вашингтоні, "Європейська правда"
Деталі: За його словами, навчання Китаю та Білорусі це частина моделі поведінки, за якою авторитарні режими все більше зближуються, як Китай наближається до кордонів НАТО не лише в Європі, а й в Африці та інших регіонах.
За його словами, така поведінка вписується у те зближення між Китаєм та Росією, яке спостерігається вже тривалий час.
Пряма мова: "Ми говоримо про авторитарні режими, Китай переслідує власних людей, пригнічуючи демократичні голоси і погрожуючи сусідам.
Тому важливо щоб і ми зближувалися з нашими партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні".
Ще деталі: Також він згадав про істотне нарощування сил Китаєм без відповідної прозорості.
Передісторія:
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні заявив, що Китай не може живити війну РФ без наслідків для своїх інтересів і репутації. Офіційний Пекін обурився через рішення саміту НАТО.
- Тим часом угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що його країна виступає проти перетворення Північноатлантичного Альянсу на "антикитайський" блок і не підтримуватиме його в цьому.