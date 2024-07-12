Столтенберг об учениях Китая и Беларуси: Авторитарные режимы сближаются
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал военные учения Китая и Беларуси вблизи границы с Польшей.
Источник: финальная пресс-конференция после саммита НАТО в Вашингтоне, "Европейская правда"
Детали: По его словам, учения Китая и Беларуси это часть модели поведения, по которой авторитарные режимы все больше сближаются, как Китай приближается к границам НАТО не только в Европе, но и в Африке и других регионах.
По его словам, такое поведение вписывается в то сближение между Китаем и Россией, которое наблюдается уже длительное время.
Прямая речь: "Мы говорим об авторитарных режимах, Китай преследует собственных людей, подавляя демократические голоса и угрожая соседям.
Поэтому важно чтобы и мы сближались с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе".
Еще детали: Также он упомянул о существенном наращивании сил Китаем без соответствующей прозрачности.
Предыстория:
- Столтенберг накануне заявил, что Китай не может питать войну РФ без последствий для своих интересов и репутации. Официальный Пекин возмутился из-за решения саммита НАТО.
- Тем временем венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против превращения Североатлантического Альянса в "антикитайский" блок и не будет поддерживать его в этом.