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Столтенберг об учениях Китая и Беларуси: Авторитарные режимы сближаются

Иванна Костина, Алена ИвашкивПятница, 12 июля 2024, 01:05
Столтенберг об учениях Китая и Беларуси: Авторитарные режимы сближаются
Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал военные учения Китая и Беларуси вблизи границы с Польшей.

Источник: финальная пресс-конференция после саммита НАТО в Вашингтоне, "Европейская правда"

Детали: По его словам, учения Китая и Беларуси это часть модели поведения, по которой авторитарные режимы все больше сближаются, как Китай приближается к границам НАТО не только в Европе, но и в Африке и других регионах.

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По его словам, такое поведение вписывается в то сближение между Китаем и Россией, которое наблюдается уже длительное время.

Прямая речь: "Мы говорим об авторитарных режимах, Китай преследует собственных людей, подавляя демократические голоса и угрожая соседям.

Поэтому важно чтобы и мы сближались с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе".

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Еще детали: Также он упомянул о существенном наращивании сил Китаем без соответствующей прозрачности.

Предыстория:

Темы: НАТОБеларусьКитай
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