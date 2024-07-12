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23 держави та ЄС на саміті НАТО підписали безпековий  "Український компакт"

Сергій Сидоренко, Олена ІвашківП'ятниця, 12 липня 2024, 01:19
23 держави та ЄС на саміті НАТО підписали безпековий  Український компакт
Володимир Зеленський в день закриття саміту НАТО, фото: Getty Images

У Вашингтоні на саміті НАТО відбулася зустріч лідерів держав, що підписали з Україною безпекові угоди.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Лідери України, США, ще 21 держави НАТО, а також ЄС та Японії за підсумками зустрічі підписали "Український компакт" (Ukraine Compact) – багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.

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Документ ставить за мету "прискорення колективних зусиль із задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки". У ньому держави-підписанти зобов'язуються виконувати свої зобов'язання за двосторонніми безпековими договорами, а саме

(1) Підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, у тому числі шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та навчання, сучасної військової техніки, а також оборонної промисловості

(2) Прискорити зусилля з розбудови майбутніх Збройних сил України

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(3) У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України, включаючи надання швидкої і сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на Росію економічних та інших штрафів.

Підписання Українського договору, фото: ОП
Підписання Українського договору, фото: ОП

Договір є відкритим для приєднання інших держав. І буде діяти паралельно з просуванням України до вступу в ЄС і НАТО.

Нагадаємо:

Детальніше про безпекову угоду з США читайте у статті "Які недоліки має угода з США та чи збережеться вона за Трампа"

Теми: НАТОдопомога Україні
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