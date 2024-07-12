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На кордоні з Румунією знайшли потопельника

Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 липня 2024, 10:44
На кордоні з Румунією знайшли потопельника
фото ДПСУ

Вдень 11 липня військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Грушово" Мукачівського загону виявили в річці Тиса, на кордоні з Румунією, тіло людини.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: До місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Тіло дістали на берег. Загиблим виявився 33-річний житель Закарпаття.

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Від початку року це вже 17 випадок виявлення потопельника, який намагався подолати Тису, щоб у незаконний спосіб перетнути кордон.

Загалом 11 липня прикордонники виявили на кордоні з Румунією двох потопельників.

 

Теми: ухилянтиПрикордонна службаВоєнний стан
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