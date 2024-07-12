На кордоні з Румунією знайшли потопельника
П'ятниця, 12 липня 2024, 10:44
Вдень 11 липня військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Грушово" Мукачівського загону виявили в річці Тиса, на кордоні з Румунією, тіло людини.
Джерело: Держприкордонслужба
Деталі: До місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Тіло дістали на берег. Загиблим виявився 33-річний житель Закарпаття.
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Від початку року це вже 17 випадок виявлення потопельника, який намагався подолати Тису, щоб у незаконний спосіб перетнути кордон.
Загалом 11 липня прикордонники виявили на кордоні з Румунією двох потопельників.